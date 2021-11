Hvilke spill har du spilt mest?

Et år (allerede) med spill på PS5. Sony avduker den offisielle listen over de mest spilte titlene, og det er overraskelser.

12. november 2020 landet PS5 på de første hyllene til fysiske og nettbaserte selgere. Pas encore sortie i Frankrike, qui attendra jusqu’au 19 novembre, konsollen nouvelle génération av Sony était déjà in rupture de stocks aux États-Unis, au Japan, au Canada, au Mexique, in Australia, in Nouvelle-Zélande et en Corée fra sør. Hva har blitt av PS5 siden den etterlengtede dagen?

For førsteårsdagen for konsollen sin minnet Sony om et år med spill som har preget spillere over hele verden. Til 13,4 millioner PS5-eiere, tallene er klare: mer enn 360 spill har blitt utgitt for konsollen på bare ett år. Dette uten å telle spillene som allerede er tilgjengelige takket være kompatibiliteten med tidligere versjoner av PS4.

Dette valget tillot brukere å spille mer enn 4,6 milliarder timer sammen, et imponerende tall for en konsolllansering. I tillegg ble mer enn 26 millioner timer med innhold streamet til konsollen. Med den hensikt å dele gir Sony oss listen over de mest spilte spillene på konsollen i et år, i henhold til tiden brukt på dem:

Fortnite

Call of Duty: Black Ops Cold War

FIFA 21

NBA 2K21

Assassin’s Creed Valhalla

Skjebne 2

MLB The Show 21

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Djevelens sjeler

NBA 2K22

PS5-eksklusive er ikke i ledelsen

Fire av ti titler er sportslisenser, som per definisjon er mye mer tidkrevende enn noe eventyrspill. Men vi finner også på toppen av listen Battle Royale Fortnite, en spilltjeneste som fortsatt er så vellykket, eller FPS. Call of Duty Black Ops Cold War og Skjebne 2.

Hvis noe kan legges merke til med denne listen, er det dette: de mest populære spillene er på tvers av plattformer. Faktisk, hvis du forventet å se eksklusive på toppen av denne listen Ratchet & Clank Rift Apart eller Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (som fortsatt ligger på åttendeplass), er savnet. Det som tiltrekker spillere er ideen om å dele om og om igjen. Hva annet enn et flerspillerspill på tvers av plattformer for å fremkalle denne ideen?

Egne produksjoner venter fortsatt

På den annen side gir Sony oss også nyheter om kommende produksjoner. I deres pressemelding minner utgiveren oss om at 25 av deres egne spill er under utvikling hos PlayStation Studios. Og det er ikke overraskende når du tenker på alle studioene utgiveren kjøpte, inkludert Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque og Nixxes i år.

Noe som minner oss om at vi fortsatt venter på noen spill som ble annonsert sammen med PS5 for et år siden, somVestlig horisont forbudt, planlagt til 18. februar, Gran Turismo 7 eller God of War Ragnarok. En stor profesjonell visjon for en konsoll alltid vanskeligere å finne. Ikke nøl med å finne vår liste over de beste PS5-spillene.