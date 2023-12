Hvilke viner bør du velge å ikke gå glipp av i ferien? Våre forslag!

For å verdsette en vin fullt ut, er det viktig å kjenne til noen generelle regler basert på serveringstemperatur. For rike, toniske rødfarger er den optimale temperaturen 16 til 18 grader. Lyse røde serveres ved 14 til 16 grader, rosa serveres ved 12 til 14 grader. Hva med hvite mennesker? Den ideelle serveringstemperaturen for en søt eller søt hvitvin er mellom 10 og 13 grader. Livlige tørre hvitviner som Alsace eller Côtes-de-Gascon bør serveres ved 8 til 10°C, og runde og glatte viner som Jura eller Burgund ved 10 til 13°C.

For vellykkede mat- og vinkombinasjoner, følg Simon Brads råd. Hvordan gjenkjenne en god vin? En praktisk guide til vinterdrikker Hvilken vin å drikke med ost? «Teorien er at hver ostefamilie har «sin» vin. Og, oftere enn ikke, er denne vinen en hvit. Vi velger sauvignon med geitost, chardonnay med myke oster, floral vinaigrette. Men når en kunde kommer til se oss, de er ofte 4 eller 5 Servert på en tallerken med forskjellige oster. Og det har aldri skjedd før at han har 4 eller 5 forskjellige viner. Det kan være litt kjedelig ved bordet… så la oss finne en vin som er det beste kompromisset. Denne vinen er en rød! Fordi du trenger en vin som kombinerer frukt, syre, rundhet og tannin. . Vi innser raskt at det ikke finnes noe som heter «DEN» ideelle vinen. Så av erfaring har vi anbefaler en Carmenere fra Chile. Når den smakes, er denne druesorten halvveis mellom en Merlot (rund) og en Cabernet-Sauvignon (mer strukturert) Glatte og tette aromaer. Vi vil velge en reserva som har brukt litt tid på fat å legge til. Hva skal vi spise i 2024? Hva er den vanligste feilen vi alle gjør? «Den minst gode ideen er å starte et Sauternes-måltid med foie gras. Å dynke smaksløkene i sukker i starten av et måltid er verre enn en søt vin! Skrekken! En tørr og fet hvitvin – en nydelig Chardonnay fra Burgund eller en Viognier… En uvanlig kombinasjon ville være gammel Bordeaux. En A Pomerol eller en Saint-Émilion vi har hatt i kjelleren vår i årevis… siden tidlig på 80-tallet for eksempel! Vinen vil ha mistet sine ungdommelige tanniner og syrlighet , men vil utvikle seg med hint av sopp, undervekst, humus…» Vinspørsmål: Hvorfor disse QR-kodene på etikettene på vinflasker? Svar fra vår ekspert Hva med en full champagnemiddag? «Ikke alle liker det. Jeg elsker det! Men vær forsiktig med budsjettet. Vær imidlertid forsiktig med å servere champagne fra den laveste til den søteste: ekstra-brut som aperitiff, brut som forrett, brut årgang eller spesiell årgang som en hovedrett, og demi-sekund til dessert. Hvilken vin å drikke med en stokk? «Skal vi tilsette ekstra vin først? Men hvis det er en istømmer, bør vi velge en boblende fløyte. Hvis det er en konditorstokk (fløte eller sjokolade), kan vi gå med Muscat de Rivesaltes eller portvin.