Hvilken 5 var den første som ble innløst gratis?

Videostreamingselskapet tilbyr nå sine abonnenter et utvalg mobilspill. Slik får du dem.

Vil du at Netflix skal bli “Netflix of Video Games”?

Men før du kan konkurrere med Sony, Microsoft og Apple og Apple Arcade-abonnementet, vil det kreve tid og mer innhold. Foreløpig er det bare fem spill som tilbys av Netflix, så to er inspirert av Stranger Things-serien..

Dette er ikke en dårlig ting (Game Stranger Things 3 og mye mer vellykket), men Dette forklarer hvorfor denne utgivelsen er så fornuftig, Netflix er langt fra den største hypen med hemmelighold.

Uansett, hvis du vil bli frisk Stranger Things: 1984, Dieter Up, Card Blast, Shooting Hoops og Stranger Things 3, Vær oppmerksom på at disse emnene for øyeblikket bare er tilgjengelige på Android. “Du trenger bare et Netflix-abonnement. Ingen annonser, ingen tilleggsavgifter eller kjøp i appen“, refererer til nettstedet.

Du finner fem titler i «Spill»-fanen på mobil eller via rullegardinmenyen «Kategorier» på nettbrettet. Merk at abonnenter kan spille på flere mobile enheter på samme konto, men hvis du når grensen for autoriserte enheter, må du koble fra ubrukte enheter eller deaktivere dem eksternt. Til slutt, spill er ikke gitt på barns kontoer.

Netflix har ennå ikke annonsert en utgivelsesdato for iOS, Eller uansett hva de neste spillene blir med i tjenesten.