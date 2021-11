hvilken å velge, hvordan gjenkjenne dem?

Nintendos videospillkonsoll kommer i fire versjoner. Her er deres forskjeller og deres priser.

Mellom butikken og bruktmarkedet sameksisterer fire modeller av Nintendo Switch i Belgia. Fra en referanse til en annen er forskjellene noen ganger mindre, ofte større. Eksempel: Kan ikke koble til TV, Nintendo Switch Lite tillater bare bærbare spill. Som en belønning for denne begrensningen er prisen lavere enn andre brytere.

Hvordan velge riktig bryter? Hvordan gjenkjenne de forskjellige modellene? Vi presenterer de fire forskjellige variantene nedenfor. Men sørg for én ting: Nintendos maskin vil garantert bli stjernespillkonsollen for høytiden og julen 2021 … på grunn av mangel på jagerfly. Sonys PS5 og Microsofts Xbox Series X er nesten umulig å finne, det samme er den gamle PS4 og Xbox One.

1. Nintendo Switch-modell OLED

Premie: € 349.

Utgivelsesdato: 8. oktober 2021.

Slik gjenkjenner du det: OLED-modellord vises tydelig på emballasjen.

Sannsynlighet for å finne den innen jul 2021: svak. Varelager kommer inn, på grunn av halvledermangel og transport- og containerkrisen

For de på budsjettet er Switch Model OLED den beste modellen. Denne reviderte, korrigerte og forbedrede versjonen gir en større (7-tommers) og lysere OLED-skjerm enn den klassiske Switch-en. Lagringskapasiteten dobles også, fra 32 GB til 64 GB. Blant de andre bonusene: en krykke verdig navnet for å sette konsollen på bordet, en Ethernet-port innebygd i TV-dokkingstasjonen.

Emballasjen til OLED-modellen til Nintendo Switch understreker tydelig tilstedeværelsen av en skjerm med OLED-teknologi.



Internett



Alle Switch-spill utgitt til dags dato er åpenbart kompatible med OLED-modellen til Switch. Nintendo advarer imidlertid: “På grunn av størrelsen på Nintendo Switch-konsollen – OLED-modellen og Nintendo Switch-konsollen, samt skjermene deres, kan det være forskjeller når du bruker visse Toy-Con-tilbehør i Nintendo Labo-serien.”

2. Den klassiske Nintendo Switch (modell MOD. HAC-001-01)

Premie: fra € 289.

Utgivelsesdato: september 2019.

Slik gjenkjenner du det: Pakken har ikke nevnte OLED eller Lite Model, den viser diskret MOD modellnummer. HAC-001-01 i en av skivene.

Sannsynlighet for å finne den innen jul 2021: høy. Det tilbys hovedsakelig i pakker med et spill tilgjengelig for nedlasting.

I gjennomsnitt skiller € 60 denne klassiske bryteren fra den nye OLED-modellbryteren. Dette er en enorm besparelse, så lenge du godtar en litt mindre (6,2-tommer i stedet for 7-tommer) og mindre lyssterk skjerm, samt en mindre lagringskapasitet (32 GB i stedet for 64 GB).

Emballasjen til den klassiske Switch (uten OLED-skjerm) fra september 2019 er vesentlig annerledes i illustrasjonene enn den første Switchen fra mars 2017.



Internett



3. Nintendo Switch Lite

Premie: fra € 199.

Utgivelsesdato: 20. september 2019.

Sannsynlighet for å finne den innen jul 2021: høy. Det tilbys hovedsakelig i pakker med et spill tilgjengelig for nedlasting.

Switch Lite er helt klart en egen modell i Nintendo-familien. Utstyrt med den minste skjermen i serien (5,5 tommer), er maskinen eksklusivt bærbar. Kan ikke koble til TV. Den er ikke kompatibel med dokkingstasjonen til andre brytere.

Etter bortfallet av Nintendo 3DS tar Switch Lite rollen som en bærbar konsoll i Nintendo-serien.



Internett



Merk følgende, “Nintendo Switch Lite lar deg spille all Nintendo Switch-programvaren som kan brukes i håndholdt modus”sa Nintendo. “For spill som ikke støtter håndholdt modus, kan spillere koble Joy-Con-kontrollere (selges separat) til Nintendo Switch Lite-konsollen via trådløs kommunikasjon. En Joy-Con-ladeholder til å lade Joy-kontrollerne -Med”.

Fire. Den første Nintendo Switch (modell MOD. HAC-001)

Premie: fra € 150 (av og til).

Utgivelsesdato: 3. mars 2017.

Slik gjenkjenner du det: Pakken har ikke nevnte OLED eller Lite Model, den viser diskret MOD modellnummer. HAC-001 i en av skivene.

Sannsynlighet for å finne den innen jul 2021: høy, kun på bruktmarkedet.

Den første modellen av Switch MOD. HAC-001 ble erstattet i september 2019 av MOD-modellen. HAC-001-01 som vesentlig forbedrer autonomien i håndholdt konsollmodus. Kort sagt, denne originalmodellen er ikke lenger tilgjengelig på bruktmarkedet. Når du kjøper en brukt bryter, sørg for at de tilbyr deg mars 2017-modellen (MOD. HAC-001) eller september 2019-modellen (MOD. HAC-001-01).