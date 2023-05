Hvilken by er nevnt bak Mona Lisa? En historiker viser en ny vei

Dette halvmillenium gamle maleriet er fortsatt et mysterium. Selv i dag er dette et av de store mysteriene rundt Mona Lisa-maleriet: Hvilken by er representert bak Mona Lisa?

Kunsthistoriker Silvano Vincetti, som tidligere hadde antydet at Mona Lisa var basert på en mannlig og kvinnelig modell, identifiserte en bro i bakgrunnen av maleriet som den mye større Leonardo da Vinci. Siden den gang har en liten by i Toscana vært i opprør. Faktisk sa den italienske historikeren at han ikke var i tvil. Ifølge ham antyder Romito di Laterina-broen i provinsen Arezzo at Leonardo malte landskapet bak den gåtefulle Mona Lisa. Verge. Rapporten vil sette en stopper for et mysterium som har ført til utallige kontroverser gjennom årene. Mye brukt av innbyggere i området rundt, koblet Ponte Romito sammen byene Arezzo, Fiesole og Firenze. For å gjenkjenne dette rommet, dokumenterte eksperten seg selv ved å bruke nye teknologier: «Ved å bruke historiske dokumenter og dronebilder, og sammenligne malerier og fotografier av området, sa Vincetti at Romito var en romersk etruskisk bro.» Fradraget hans støttes av antall buer som er tilstede i denne broen: «Broen i Leonardos maleri hadde fire buer, akkurat som Rometos. Ponte Buriano, derimot, har seks buer, mens Ponte Papio har seks buer.»Han fortalte våre kolleger Verge. — Vi må prøve å bevare det som er igjen av brua, og det vil kreve finansiering.Byens ordfører, Simona Neri, varslet at hun ser på muligheten for sin kommune.