Hvilken del av “uffda” forstår du ikke? | Mening

Gutt hei!

Han hadde sett på meg fornøyd innenfra.

Så gikk alarmen min klokken 4. Jeg våkner vanligvis før alarmen går, men ikke i morges. Først trodde jeg avbruddet var en del av et mareritt.

Jeg kunne ikke finne en sprekk for å skyve den pipende alarmen, så jeg reiste meg ut av sengen. Jeg kan sove med alt som ikke vil vekke meg, men alarmen ga meg rømningshastighet. Jeg snubler ofte over sengen før jeg slutter å sove, men ikke denne gangen. Vekkerklokken hadde en lyd som kunne trenge gjennom betong.

Jeg sa: “Uffda!” Noen ganger staves det uff da, huffda, uff-da, oof-da, uff-dah, oofda, ufda, oof-dah, ufdah, oofta eller ufta. Uffda betyr alt og ingenting i Minnesota og andre deler av Midtvesten, hvor det er et stereotypisk uttrykk. Uttrykket brukes til å uttrykke overraskelse, sinne, lettelse, tretthet, skuffelse, forbauselse, oppgitthet og forferdelse. Folk bruker ordet når det går bra og når det går ille. Vi sier “uffda” for å understreke et poeng eller for å kommentere merkelige hendelser eller useriøse nyheter. Å kommentere et velsmakende måltid eller å indikere godkjenning eller misbilligelse av en fantastisk historie. Jeg bruker den ofte til å uttrykke forvirring, slik jeg gjorde etter mitt alarmerende angrep. Å, det er ikke gøy. Jeg tenkte for meg selv, det kan sikkert være verre. De oppmuntrende ordene er verbal koffein.

Noen hevder at uffda ble oppfunnet for å gi noe å si etter å ha fått i seg lutefisk. Alle er enige om at det er et kraftfullt og magisk ord, selv om det ikke kan brukes til å dekke medisinske utgifter eller i stedet for skatter.

Tror du at Rip Van Winkle hadde dårlig ånde om morgenen? Nei, ja (dvs. ja) eller ja, nei (dvs. nei)? Jeg skal si, “Nei, ja.” Hvis det hadde vært noen utsatt for uffdaisme i nærheten av ham, ville de ha uttalt det.

Jeg sier “uffda” når jeg ikke finner søvnen jeg hadde savnet på grunn av insistering på sommertid som vi går videre.

Jeg husker at jeg fikk en midlertidig tatovering som en av Cracker Jacks gaver “premie i hver boks”. Jeg våt papiret og overførte et bilde til armen min. Voila! Det var ikke rakettvitenskap eller en god bruk av tiden min. Disse tatoveringene varte ikke lenge. Jeg så en. Det var grotesk. Jeg viste det til en nabo som var noen år eldre enn meg. Jeg forventet at hun skulle si “Åh, så søtt”, men hun sa: “Huff!” i stedet for.

En ekte nordmann fra Norge fortalte meg at “uff” er et utrop som ligner “ouch”, “oops” eller “oh no” på engelsk, og jeg har ingen grunn til å tvile på det. “Da” på norsk betyr “da”. Han nektet for å si “Uffda” og sa at han måtte lete lenge for å finne en nordmann som bruker det regelmessig. En oppslagsbok tilskriver opprinnelsen til ordet til norske bosetninger i Minnesota og Wisconsin.

Når er det hensiktsmessig å bruke dette kraftige ordet? Når du har lyst til å gråte høyt.

Når du hører Ole og Lenas vitser.

Når snorkingen vekker deg i kirken.

Når bilreparasjonen din var ganske dyr.

Når du prøver å reise deg fra en bønneposestol.

Når du taper i and, and, grå and fordi de kaller spillet and, and, gås.

Når du finner en stygg lukt.

Når du tømmer lommen og finner noe du trengte for en måned siden.

Når du finner ut at pålegget du brukte til smørbrødet ditt var kattemat.

Når du ikke finner en slektnings grav fordi den er på feil St. Olaf kirkegård.

Når en gårdstraktor stopper trafikken.

Når du tenker på dagen, sluttet de å putte leker i frokostblandinger.

Når du kommer under bordet for å plukke opp noe fra gulvet og knuse hodet på vei tilbake.

Når du jobber i resepsjonen på et Best Western -hotell og når du svarer på telefonen “Best Western”, sier innringeren “Gunsmoke”.

Når du setter begge linsene i samme øye.

Når biler passerer huset ditt med musikken så høy, påvirker det været.

Når du går opp til bensinpumpene og ikke skjønner at du er på feil side før du går ut av bilen.

Når din tater tot hotdish har frites i stedet for tater tots.

Og når du er for sliten til å si “Huff!” bare si “Uff”. Vi vet hva du mener, vet du ikke?

Vel, jeg lar deg slippe.