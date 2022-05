Hvilken «geolocation» ønsker Ford å installere i sine biler for å hindre deg i å kjøre for fort?

Ford tester muligheten til å automatisk redusere hastigheten til kjøretøyene sine i spesifikke utpekte områder for å forhindre overskridelse av den tillatte hastigheten. Denne teknologien kalt «geofencing» har som mål å forbedre trafikksikkerheten.

Geofence lar deg automatisk bestemme området der kjøretøy bremser ned, og kan ikke overskride gjeldende fartsgrense. Konkret, en gang i dette virtuelle området, vil tilkoblede kjøretøy begrenses automatisk. Re-akselerasjon vil kun være mulig etter å ha forlatt det, selv om sjåføren kan overstyre systemet når som helst, som spesifisert av produsenten.

En teknologi som Ford vil sette på plass i bysentre, spesielt de som er begrenset til 30 km/t rundt skoler, sykehus eller tungt belastede kommersielle områder.

Med dette i tankene lanserer Ford et 12-måneders testprogram i Köln, Tyskland med den nye elektriske lastebilen E-Transit.

Til syvende og sist tror produsenten at det vil være mulig for sjåfører å definere sine egne geofence-områder, spesielt på spesielle industrielle steder, eller definere dynamiske grenser, avhengig av for eksempel tid på døgnet eller potensielt arbeid.

Ford opplyser at hastighet forårsaker 29 % av dødsulykkene med fotgjengere og syklister i Europa. Produsenten kommer også med det økonomiske argumentet for et slikt system, som kan spare bøter for sjåfører for fart.