Hvilket land vil lede verden innen fornybar energi innen 2021?

Ifølge nye data har Norge den største andelen fornybar energi i verden.

En studie av Utility Fitter, et nettsted for sammenligning av energitariffer, avslører de 20 beste landene i sektoren for ren energi og land som er svært avhengige av fossilt brensel.

Fossilt brensel er kull, olje og naturgass, mens fornybare kilder er biodrivstoff og avfall, luft, sol og vann. Disse tallene ble innhentet fra International Energy Agency (IEA).

Fornybare kilder står for 56 prosent av Norges totale energibruk, mens Storbritannia bare forsyner 13 prosent med 20 prosent ren energi.

Hva har Norge, Brasil og New Zealand til felles?

Alle tre landene er verdensledende innen fornybar energi. De endte på henholdsvis første, andre og tredje plassering.

Norge bruker mer vannkraft enn noe annet land i verden – bare 45 prosent av forsyningen. Det nordiske landet er kjent for sine mange bratte daler og elver, samt økt nedbør på grunn av klimaendringer, dvs. rikelig vannkraft.

Med en andre høy forsyning av fornybar energi, er Brasil ledende innen biodrivstoff og avfallsenergi. Disse kildene står for 32 prosent av den totale energiforsyningen.

Det er den nest største produsenten av etanoldrivstoff, og sies å være det mest vellykkede alternative drivstoffet til sukkerrørbasert etanol til dags dato.

Fornybare energikilder står for 42 prosent av New Zealands energiforsyning. Det er verdensledende innen vind- og solenergi, og står for 25 prosent av energidistribusjonen.

Landet, som ligger på banen til de “brølende førtiårene”, en samling av sterk og kontinuerlig vestlig vind, er godt egnet for vindkraft. Det nyter mye sollys for solenergi, samt øker markedet for soloppvarmingssystemer for varmt vann.

Hvilke fem land er sterkt avhengige av fossilt brensel?

Med 98 prosent avhengighet av fossilt brensel, fremstår Singapore som det verste i verden.

Sammenlignet med den totale energiforsyningen bruker verden den største mengden olje, med fossilt brensel som utgjør 73 prosent av energiforsyningen. Det er hjemsted for store oljeselskaper som Exxon Mobil på grunn av sin utmerkede handelsplass og oppfattede trygge miljø.

Australia blir tett fulgt av Singapore med 93 prosent tillit, etterfulgt av Sør -Afrika med 91 prosent.

Luxembourg og Nederland rangerer til sammen fjerde og femte med 90 prosent avhengighet av fossilt brensel.

Nederland har mer naturgassforsyning enn noe annet land på listen. Femti prosent av dette kommer fra Groningen gassektor, den største i Europa.

Den nederlandske regjeringen har imidlertid lovet å stoppe den vanlige produksjonen fra Groningen -feltet innen 2022.