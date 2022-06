Hvilket sted er det mest populære for belgiere denne sommeren?

Google har gitt ut en liste over de 25 mest søkte byene av belgiske internettbrukere på Flight, en fly- og hotellprissjekker.

© Unsplash

Google viser de mest søkte feriedestinasjonene. På toppen av listen er Istanbul det mest populære reisemålet denne sommeren.

Spania er sterkt

Malaga er det nest mest populære turistmålet, etterfulgt av syv spanske byer: Barcelona (3.), Alicante (4.), Tenerife (6.), Madrid (9.), Sevilla (16.), Valencia (19.), Los. Palmas (23. ). Overraskende nok har Spania et belgisk preg.

Italia og Portugal ser – dette er ikke overraskende – deres to mest populære turistdestinasjoner har steget til 5. plass for Roma og 7. plass for Lisboa. Milan er tiende og Porto attende.

To steder utenfor Europa

På åttende plass er Dubai, byen i De forente arabiske emirater, den eneste destinasjonen utenfor den europeiske grensen for New York (tolvteplass). Dette markerer en klar trend blant belgiske reisende.

Middels vær

Hvis klimaet spiller en rolle i valg av ferier for belgiere, er det ikke alt. Lenger ned på rangeringen er de mest ukjente byene for varme: London (13.), Berlin (14.), København (20.) og Dublin (24.). Nice avslutter denne Topp 25.