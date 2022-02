“Hvis den gamle iPhonen ikke hadde startet, ville vi ikke ha overlevd”

Mario og John, et par fra Limburg, slapp unna døden under en tre timer lang vandring i Norge. Mer enn 2 dager ble de lagret நன்றி Takket være den gamle iPhonen.

Mario og Joan, opprinnelig fra Sint-Trudeau, bor nå i Norge. Arkitektstudenten har vært på Erasmus siden begynnelsen av 2022, og kjæresten har bestemt seg for å følge ham til utlandet i disse seks månedene. Forrige lørdag bestemte paret seg for å gå tur i norsk natur. Fotturen, som skulle ta 3 timer å gå, viste seg å være en drøm i mer enn to dager.

Paret beskriver deres misforståtte eventyr til Newsplat. Etter å ha gått flere kilometer ønsket Mario og Jon å overnatte i et hus som ligger ved veikanten, men beboerne var ikke der. Til tross for snø og temperatur på -15 grader på vei, fortsatte de veien.

“Snøen kom på brystet. Vi klarte å bli kvitt den først etter 45 minutter. Vi måtte hvile hver 200. meter fordi vi fortsatte å falle,” forklarer de. Men paret ville gå til et rom søndag morgen og finne ut om det var noen problemer.

“På kvelden tente vi endelig bålet, spiste suppen og smeltet litt is å drikke fordi drikken var oppbrukt. Gradvis ble tankene klare, men vi var helt utslitte fysisk. Vi hadde lite energi, det var vanskelig å sette i gang. noe i munnen vår. Vi kunne ikke engang sitte i mer enn ti minutter. Det var fortsatt -19 grader Celsius og vi bestemte oss for å ringe etter hjelp, men Marios mobiltelefon og bærbare batteri var allerede ute av drift, fortsatte de.







Mario og Joan står endelig i gjeld til sin forløsning … for den unge kvinnens gamle iPhone. Til tross for lavt batteri, klarte de å kontakte turarrangøren, og han var ikke bekymret! «Vi har mistet motet. På et tidspunkt trodde vi at vi ikke kom til å gjøre det, noe vi nesten sa opp for, men heldigvis klarte vi fortsatt å komme oss. Til slutt sa vi bestemt til arrangøren: «Enten kommer noen for å hente oss, eller så dør vi her».

De to ble ikke funnet av nødetatene før neste kveld. “Hvis den gamle iPhonen ikke hadde startet, ville vi ikke ha overlevd,” takket de.