Hvis Denis Brogniard blir sparket ut i Go-Lanta, hvem er TF1s nye kjære Isabelle Iturburu?

I 2009 deltok han i en forestilling organisert av Channel + group sin kanal Infosport +. Rekruttering, han tilbyr sportsprogrammer: Sports søndag Etter Lørdagssport, kveldsutgave, morgensport, dekodere… Så, gradvis, ville hun påtvinge seg gruppens antenner som ansiktet og stemmen til rugby. Han inviterer seg selv til sidelinjen for intervjuer eller til og med co-hosting under kamper Verdenscupdagen, for verdensmesterskapet i rugby i 2011. Men den årlige presentasjonen av Rugby Night er et arrangement som belønner fortreffelighet i disiplin. Den har blitt lik den ovale ballen i Canal+.

overraskelse? Når du vet at hun var gift med den argentinske rugbyspilleren Gonzalo Quesada i 5 år, svirrer nå den perfekte romantikken med Yodelis. Paret har en datter.

Det er imidlertid ikke bare en streng til buen hennes. I tillegg til rugby, dekket han også Wimbledon, i 2012, for Canal + og fire år senere for Rio-OL.

Han prøvde seg også på å dekode media ved å være vertskap for de to siste sesongene av Le Tube som ble sendt mellom 2013 og 2018 på betalingskanalen.

Profilen hans er ikke langt unna Denis Brogniart, som var i ovnen og på bruket. Auto Motofotball-VM, Ninja kriger Og Koh Lanta.

Ved å forlate kanalen + TF1 vil han lykkes med presentasjonen av Nikos Aliakas i begynnelsen av skoleåret. 50′ inneIsabelle Ithurburu vil ikke trekke seg tilbake fra rugby ettersom hun er bekreftet å være vertskap for Make of the Rugby World Cup som ble arrangert i september og oktober, med kanalen hennes satt til å sende 20 kamper.