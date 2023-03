«Hvis det varer to eller tre dager til, går vi tom for alt»: Delhaize lagerstreik bekymrer franchisebutikker

Så langt er det kun de integrerte butikkene som har vært stengt i to uker. Franchisebutikkene har for det meste vunnet tilbake butikkens markante kunder. Men situasjonen har endret seg siden sit-in hindret tilgang til Zellicks offentlige lager.

Hvis det varer to-tre dager til, vil det hele gå tom

Vi kontaktet flere franchisebutikksjefer og situasjonen ble ifølge dem, «bekymrendeDennis er direktør for franchisebutikken i Namur-regionen. Han forteller oss: «Vi har de samme innskuddene for tilknyttede og franchisebutikker. Vi leveres ferske hver dag, i henhold til bestillingen vi la inn dagen før. To til tre ganger i uken får vi dagligvarer og frossenmat. For øyeblikket mangler vi ikke noe, men hvis det varer to-tre dager til, vil alt gå tom: ferskt, dagligvarer, frosset. Bortsett fra i slakteren fordi vi samarbeider med en lokal uavhengig slakter. «

Mange av disse franchisetakerne legger ikke skjul på det, og ønsker heller ikke å uttrykke det på kamera, men føler de blir holdt som gisler i en konflikt som ikke angår dem direkte. Selv om de ikke deltar i denne tvisten, er de dermed underlagt straff.