Hvis du er ute etter kraft og hastighet, er denne uvurderlige toppen et av de beste kjøpene

OnePlus Mobile er fortsatt et godt valg innen midten av 2022, det er en kraftig og komplett mobil.

Hvis du benytter deg av dette Amazon-tilbudet, vil OnePlus 9 rekke hånden din for 530 euro. Den kinesiske terminalen kommer med 8 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Du tar den med en rabatt på 179 euro, som ikke er et daglig visningstilbud.

Det er en stund siden den ble utgitt, men OnePlus-mobilen er fortsatt et fantastisk kjøp. Den tilbyr et vakkert design, en flott skjerm og en misunnelsesverdig robust prosessor. Det er en komplett smarttelefon som tilbyr en annerledes opplevelse.

I tillegg vil du med Amazon nyte rask, gratis levering og full garanti. Ingenting å bekymre deg for, du vil være uten problemer.

Kjøp OnePlus Mobile med rabatt

OnePlus 9 kommer med et lekkert design med avrundede kanter og den passer veldig bra med et matt glass på baksiden. På fronten har den et 6,55-tommers Fluid AMOLED-panel, full HD + oppløsning og en 120Hz oppgradering. Det vil være et flott sted å nyte førsteklasses skjermer, spill, serier og filmer.

Spill? Seriøse søknader? Uansett kommer denne OnePlus 9 med Qualcomm Snapdragon 888, som er en veldig kraftig prosessor som kan flytte alt uten problemer. Du finner den med 8 GB RAM i dette tilbudet, som er nok til at du får det maksimale. Den har også 128 GB lagringsplass slik at du ikke trenger å bekymre deg for plass.

Qualcomm Snapdragon 888

8 GB RAM og 128 GB internminne

6,55 ″ Full HD + 120Hz flytende AMOLED-skjerm

3 bakkameraer

4500mAh batteri med 65W hurtiglading

Advarselsglidebryter, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC

Den kinesiske enheten kommer med 3 sensorer på baksiden slik at du kan ta gode bilder. Den har et hovedkamera på 48 megapiksler, et vidvinkelkamera på 50 megapiksler og en sensor på 2 megapiksler for svart-hvitt. I sporet foran sitter en 16 megapikslers sensor laget av Sony.

Dette OnePlus-batteriet når 4500 mAh og leveres med 65W hurtiglading. Den kinesiske enheten har også 5G- og NFC-tilkobling. Takket være denne nyeste teknologien kan du betale og enkelt overføre filer via apper som mobilen din og Google Pay.

Hva annet kan sies? Du har muligheten til å få den mest komplette enheten, den billigste enheten av høy kvalitet. Det kan gi en eksepsjonell opplevelse som vil følge deg i mange år og være en virkelig godbit.

