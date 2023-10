Hvis du har denne N64-kontrolleren, er den verdt en liten formue i dag

Gamle spillgjenstander kan noen ganger selges for små formuer. Spesielt hvis de er sjeldne…

En Nintendo 64-kontroller kan godt selges for 1000 euro på auksjon. Det skal sies at dette er en modell som kun ble produsert i svært begrensede mengder… Faktisk produserte Foxdata-selskapet på 1990-tallet en serie på fire modeller av N64-kontrollere for det britiske markedet med unike mønstre: Desert Storm , Red Rain, Purple Forest og til slutt Chrome Leopard, som er fargen på kontrolleren på auksjon.

Selskapet sies å bare ha laget 800 av disse kontrollerene, eller omtrent 200 per design. Unødvendig å si, hver av dem er ekstremt sjeldne. Imidlertid oppdaget en britisk rørlegger ved navn Liam Cloudsdale at han var i besittelse av kontrolløren som han mottok i gave i 1998.

Hvis den har blitt brukt mye, noe som naturligvis vil redusere prisen på kontrolleren, er sannheten at den ekstreme sjeldenheten til modellen med sitt gylne leopardskinnmønster godt kunne holde objektet i et ganske høyt verdiområde under bruken. auksjon av arrangøren Hanson auksjoner. Vi sees 17. oktober for å finne ut den endelige verdien på varen!

