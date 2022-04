«Hvis du ikke betaler det, vil namsmannen sannsynligvis besøke deg …»

Han husker. Den 7. desember begjærte den flamske energileverandøren De Vlaamse Energieleverancier seg konkurs, og etterlot rundt 70 000 familier og selskaper nord i landet uten en energileverandør. Det var administrerende direktør Stijn Lenaerts som tok beslutningen om å begjære seg konkurs. «Utviklingen av prisene ga ingen andre valg,» forklarte han i en video som ble lagt ut den gang.

I dag, fire måneder senere, ble flere tidligere kunder overrasket over å motta en regning fra De Vlaamse Energieleverancier. Dette er tilfellet med Lotte Daniels, bosatt i Houston Zolder. «Jeg fikk et brev med en faktura. Da de gikk konkurs, etter råd fra det jeg leste i avisene, stoppet jeg umiddelbart hjemmet mitt og krevde betaling av forskudd fra forrige måned,» forklarer han til våre kolleger fra Belang van Limburg.

Problemet er at leverandøren i dag krever dette beløpet med Lut. «Kan dette gjøres likevel, jeg synes dette er en merkelig e-post. Vi har hørt mange phishing-historier i det siste,» legger fyren til som ikke var den eneste som stilte dette spørsmålet. Energiombudsmannen, Eric Hotmann, bekreftet dette overfor den flamske avisen. «De siste ukene har vi mottatt mange klager på disse meldingene fra Vlaamse Energieleverancier BV. De fleste tror allerede det er phishing-post. Jeg forstår denne bekymringen fordi lederne av advokatfirmaet Modo Law i Brussel ikke nevner et kontakttelefonnummer. Det er sannsynlig at deres frykt for Å bli overveldet av 70 000 konkursrammede kunder hos energileverandører Telefonnummeret finner du selvsagt på advokatfirmaets nettsider Som megler kan jeg berolige alle: fakturaen sendt fra Modo Law er ikke phishing Depotmottakerens jobb er å samle inn så mye penger som mulig for å betale kreditorer og avslutte konkurs, forklarer han.

For personer som har mottatt faktura for betaling er rådet enkelt: Betal! «Det er en god sjanse for at du besøker referatet, ellers vil rettslige skritt følge hvis du ikke betaler …»