Hvis du ikke kan reise til Norge, tar PPS Norge til deg

PBS har brakt oss til Norge fordi vi ikke kan reise til Norge på grunn av infeksjoner. TV-serien Atlantic Crossing dramatiserer årene da Nazityskland okkuperte Norge, og kongefamilien flyktet til England og USA. Musikken i denne serien er vakker fordi Raymond Enoxsen fra Norge skriver partituret.

17. mai er feiringen av den norske grunnloven, undertegnet i lov 17. mai 1814 i Eitsvol. Grunnloven erklærte Norge som et uavhengig land. På den tiden var Norge i en union med Sverige – etter en 400-årig union med Danmark. I motsetning til USA sammenfaller ikke nasjonalferien deres med Norges “fødsel” fordi Norge var et kongerike i nesten 1000 år før 1814. Harold I “Harbagri” var den første kongen av Norge, ca 872, og han var min direkte blodfar. I løpet av de siste 1149 årene har Norge blitt annektert av forskjellige land som Sverige, Danmark og Nazityskland.

Okkupasjonen begynte 9. april 1940 under andre verdenskrig og varte i fem år. I løpet av denne tiden bodde kong Hakan VII og kronprins Olav sammen med fetteren kong George VI i det femte riket. Prinsesse Martha av Sverige, Franklin D., kone til norsk kronprins Ola. Flyttet til USA med Roosevelt.

Jeg elsker å lytte til karakterene som kommer i PPS-serien. På showet kong Hogan VII snakker dansk, kronprins Olav snakker den eldgamle formen for Norge, prinsesse Martha snakker 70 prosent svensk og 30 prosent tilpasning av en norsk tone, og det er vanlige ord for norsk språk.

Musikken i serien er vakker. Raymond Enoxsen fra Norge skrev partituret for Atlantic Crossing.

Han fortalte meg: “Jeg kom fra en musikalsk familie og startet først med sang og forskjellige instrumenter, men jeg ble forelsket i pianoet og spesielt synthesizerne i en alder av 9 år, da jeg startet min første formelle opplæring, i en alder 5 etter at jeg begynte alene. Da jeg lærte å lese musikk i en alder av 9, begynte jeg å skrive den. Jeg tar med mine egne sanger til leksjonene mine. Jeg vant Young Talent Award i 2005 med Trondheim Symphony Orchestra og komponerte musikk for 20 prisbelønte prosjekter. Nominert til beste musikk ved Atlantic Crossing 2020 Cannes Series. Denne poengsummen for Atlantic Crossing er mer emosjonell og tematisert enn den gjennomsnittlige skandinaviske stilen. Poengene mine for Taleo (offisielt utvalg på Toronto Film Festival i 2011) var høyt i skandinavisk stil. Partituret for Atlantic Crossing blander det gamle skoles (amerikanske) Grand Orchestra-språket med den mest ambisiøse anvendelsen av stemme og piano skandinavisk stil. Jeg fikk klassisk opplæring i etterkrigstidens moderne stil, som er langt fra estetikken jeg jobber med i dag. ‘Should We Stay or Go’-dialogen mellom kronprins Olav og King er en veldig vanskelig scene å få poeng på grunn av alle de små endringene og de emosjonelle nyansene. ”