Hvis du liker Vikings og Assassin’s Creed Valhalla, bør du ikke gå glipp av denne Netflix-serien som er vurdert til 86 % av fellesskapet.

Blant de mest innflytelsesrike seriene de siste årene har Vikings tatt en plass i seernes hjerter og har tatt mange verk med seg, inkludert Assassin’s Creed Valhalla. Men du kjenner denne andre serien?

Alternativ for vikinger?

Vikings-serien ble lansert i 2013 og ble populær takket være sin folkerike rollebesetning og sin sterke produksjon. Seerne lar seg fascinere av eventyrene til Ragnar Lodbrok og sønnene Hvitserk, Bjørn, Ivar og Ube. Et jevnt utført plot byr på episke øyeblikk og viktige vendinger blant historiske veggmalerier, fantastiske hendelser og manusforfatterfriheter. Suksessen til denne sagaen var en katalysator for å bringe vikingene tilbake på moten, og senere så vi dokumentarer om de nordiske krigerne og deres tro. Det er åpenbart at Assassin’s Creed Valhalla utnyttet denne populære mani. I stedet hadde Viking store problemer med å overbevise Valhalla. Derfor er det ikke alltid lett å finne et interessant alternativ. Hvis ikke…

Savage serie?

I Tyskland har det kommet ut en historisk serie som sannsynligvis ikke er kjent, så det er interessant å presentere den for dere. Med tittelen Barbarians handler den om slaget ved Teutoburg mellom tyskerne og den romerske hæren. Med et begrenset budsjett og stor rollebesetning, foregår serien i år 9 og keiser Augustus utvikler sine ekspansjonistiske ambisjoner. Historien går lenger ettersom germanske stammer også er fiender. Vi følger eventyrene til Arminius, sønn av en germansk konge, som er utdannet i Roma og bestemmer seg for å legge en felle for romerne. Mye kortere enn Vikings, Barbarians besto av to sesonger med 6 episoder hver. En andre sesong virket mindre sikker enn den første, men en tredje sesong er allerede i produksjon. Hvis du liker en verden av vikinger og nordiske krigere, vil denne Barbarians-serien utvide gleden din selv om den fokuserer på andre folk. For referanse, på et nettsted som Rotten Tomatoes, kjent for sine krav, er serien 86 %. Så hvorfor miste deg selv?