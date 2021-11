“Hvis FN kan finne ut nøyaktig hvordan man kan utrydde sult med 6 milliarder dollar, vil jeg umiddelbart selge Tesla-aksjer.”

Denne uken publiserte CNN en artikkel som hevdet at “2% av Elon Musks formue” vil gjøre slutt på global sult. «Seks milliarder for å hjelpe 42 millioner mennesker som bokstavelig talt vil dø hvis vi overlater dem til deres skjebne, er ikke så vanskelig», sa David Beasley, direktør for Verdens matvareprogram (FN). Sistnevnte mener at de største formuene må gi rom for endring, spesielt i land som er hardt rammet av klimaendringer og helsekrisen.

Et angrep som milliardæren ønsket å svare på. Elon Musk sa på Twitter: “Hvis FN her kan si nøyaktig hvordan du kan få slutt på sult med 6 milliarder dollar, vil jeg umiddelbart selge Tesla-aksjer og gjøre det. Det bør være en åpen tolkning. Publikum kan se nøyaktig hvordan de blir brukt penger.”

David Beasley svarte da at CNN-rapporten egentlig ikke var nøyaktig. “Seks milliarder dollar vil ikke gjøre slutt på global hungersnød, men det vil forhindre geopolitisk ustabilitet og massemigrasjon, og redde 42 millioner mennesker på randen av hungersnød. Med din hjelp kan vi bringe håp og stabilitet og endre fremtiden.” Han avsluttet brevet med å invitere milliardæren til å diskutere.

Elon Musk, tilsynelatende ikke overbevist, svarte: “Legg ut dine nåværende og foreslåtte utgifter i detalj, slik at folk kan se nøyaktig hvor pengene går. Sollys er en flott ting.”