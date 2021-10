Hvis han ikke ser seg selv som republikkens president, innrømmer Cyril Hanuna en annen hemmelighet for Laurent Rugier

Gjest hos Laurent Rookier og Leah Salam Vi lever (Frankrike 2) Snakk om boken hans Franskmennene fortalte meg det, Blir Cyril Hanuna hardt slått. Showet meldte seg på sesongens nest beste publikum lørdag kveld, der Eric Gemmore ble invitert, men var foran det i forrige uke med Jean-Luc M ல lenchon. I gjennomsnitt samlet mengden 1 million tilskuere, noen ganger oversteg noen få topper og overgikk deretter poengsummen Stemmen I TF1.

Hvis han erklærer at han ikke er en kandidat til presidentvalget i 2022, ønsker programlederen å påvirke valgdebatten. På spørsmål om hans vektlegging av kontroversielle personligheter (Eric Gemmore, Jean-Marie og Marine Le Pen, som slo Emmanuel Macron), ønsker han å gi alle en stemme, inkludert konspirasjoner og klimaks. Fordi i showet hans møter de fiender, er dette den eneste måten de vil finne den rette veien.

Hvis han ikke finner seg selv i Elise, har Cyril en annen ambisjon for Hanuna. Da Laurent Rookier startet ham og snakket om publikum, “Du vil ikke være president i republikken, du vil være president for fransk TV. “, Han svarte: “Det jeg liker best er ikke fra de franske TV -ene, men fra en mediegruppe, ja, det er det jeg er interessert i.”