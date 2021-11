“Hvis han kan endre deltavariasjonen …”

Siden oppdagelsen i Sør-Afrika har den nye varianten skapt stor bekymring. Foreløpig er infeksjonsevnen, patogenesen og immuniseringsresistensen til denne varianten ennå ikke godt kjent. Men for Marc Van Ranst er ikke denne nye varianten en dårlig ting.

Selv om dens egenskaper ennå ikke er nøyaktig identifisert, er denne omigranvarianten svært smittsom fordi den sprer seg så raskt i Sør-Afrika at den kan ta plassen til deltavarianten innen to uker. “Hvis det kunne endre deltavarianten, ville det være svært smittsomt og et av de mest smittsomme virusene gjennom tidene,” sa Mark von Ronst i går.

Ifølge virologen utvikler virus seg generelt ikke i retning av høy patogenese, dvs. smitter mennesker, men er svært smittsomt. “Hvis det var mindre patogen, ville mer infeksjon (som gjør at Omigron kan erstatte Delta) faktisk vært mer gunstig,” skrev han på Twitter i dag. “Dette er grunnen til at vi må overvåke de kliniske dataene til Omigron (Sør-Afrika og globalt) pasienter nøye.”