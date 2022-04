Hvis han vinner, hvem skal Marine Le Pen regjere med?

Men navnene i omløp på landsmøtet som ble organisert rundt henne og hennes indre krets er få.

Marine Le Pen hadde lovet å fremme en skyggeregjering. Men «det er ikke moteriktig», sa en slektning nylig.

Han hevder også at han har navnet på en statsminister, i tillegg til å nominere sin allierte i andre runde Nicolas Dupont-Aignan som Matignons fremtidige leietaker under valget i 2017.

Konkurrenten til Elysee-palasset har allerede avvist ideen om å integrere sin svigerdatter Marion Marechel og hans ikoniske rival Eric Zemora i hans regjering.

Den 6. april forsikret kandidaten Ficaro at «jeg har ingen bekymring for min evne til å danne tre regjeringer om nødvendig». «Jeg vil starte en regjering av politikere, som vet hvor de skal» og ikke en «regjering av teknokrater», la han til på BFMTV og RMC fredag.

I følge statsviteren Jean-Yves Camus, den høyreekstreme eksperten, «kan hennes innsats være dette: å fullstendig endre kortene, det vil si å fullstendig erstatte den utøvende staben».

«Hun kan ikke gjøre noe annet, det er ingen samling,» understreket han for AFP.

Blant hans potensielle ministre siterer Marine Le Pen regelmessig to nylige demonstrasjoner i 2019. Jean-Paul Garrett, en tidligere sorenskriver og tidligere LR-fullmektig justitiarius, sto i spissen for å utarbeide planen sin med mål om å «utrydde og forby islamske ideologier». Iført slør på gaten. Og Herv Juvin, en tidligere konsulent for Raymond Barrow, som har blitt en forkjemper for sivilisasjon og identitetsbasert økologi.

Hans fortrolige, løytnant Jordan Bardella, som frivillig erstattet ham som midlertidig leder for RN, var også «kvalifisert til å være minister.» I likhet med sin representant for studien og tidligere LR Frank Alicio, sier han at han var «bedre kjent enn han var da Edward Philip ble utnevnt til statsminister.»

Russophile MEP og tidligere Sarkozy-minister Thierry Mariani forsikret Lew Penn fredag ​​at han «har jobben» til å være en del av regjeringen hans, selv om det ikke lenger er utenriksdepartementet. Til tross for løytnantens kontroversielle diplomatiske stillinger, ble han bedt om å bli deaktivert under kampanjen på grunn av hans nærhet til Moskva.

«Hver dag er ikke fordi vi ikke er på TV-apparater, vi er på sidelinjen eller trukket tilbake», benektet Theory Mariani på BFMTV torsdag kveld.

«Vi har kontakter»

Marine Le Pen utelukket ikke muligheten for å trekke fra den mystiske Horace-klubben opprettet av toppledere og bedriftsledere som gir råd om prosjektet hans.

Hun stoler på sin «regjering av nasjonal enhet» fremfor alt annet, og har potensial til å tiltrekke seg folk fra andre politiske familier som deler poeng for forening (med henne).

Under kampanjen siterte han spesifikt navnet til tidligere sosialistminister Arnaud Montberg, men han ba også Emmanuel Macron om å stemme i andre runde.

Hvis hun vinner, «vil det skape en bevegelse, folk vil slutte seg til oss. Vi har kontakter,» forsikret en av hennes slektninger nylig til AFP.

Men til senator og tidligere lege Claude Mulhurrett, som støtter Marine Le Pens regjering Emmanuel Macron, sa han: «Du sa du skulle ha inflammatorisk tarmkirurgi + kirurgen var veldig flink, assistenten hans var veldig flink, sykepleieren var veldig flink , men de satte aldri sin fot på en operasjonsstue.» Kritisert i Europa 1.

Marine Le Pen har aldri vært minister eller ledet en lokal administrasjon. Han har vært MEP i lang tid og har vært medlem av PASS-D-CALIS siden 2017.

På hans konferanse om kostnadene for prosjektet eller diplomatiet hans på onsdag, spurte mange journalister hvem hans «miljømessige» eller «diplomatiske» rådgivere var uten å få svar.

Og partiet hans er en familiebedrift. Jordan Bardella lever i et forhold med Nolven Olivier, datter av Marine-Caroline Le Penn, eldstesøsteren til Marine Le Pen, og Philip Olivier, spesialrådgiver for presidentkandidaten. Hvem er datteren til Jean-Marie Le Pen, grunnleggeren av National Front.