‘Hvis jeg var en Jurgen Globe, ville jeg sagt’ – Liverpool Premier League -overskrift sendt

Jamie Redknob er overbevist om at Liverpool vil konkurrere om Premier League -tittelen i år, til tross for mye fokus på sine rivaler.

Den tidligere Reds-kapteinen ble sett på å klarere Leeds med 3-0-ledelse på Elland Road søndag.

Nok en seier, og beholdt sin ubeseirede start på J ர்க rgen Globe -sidesiden Liverpool For tiden i balanse med poeng Manchester United Og Chelsea På bordet.

Selv om andre tittelkonkurrenter bruker store penger på børsmarkedet, செங்கல்பட்டு Til tross for at de ikke signerte, var de røde fremdeles fast bestemt på å konkurrere i ligaen.

Les mer: Harvey Elliott skal opereres etter at Liverpool slipper skadeoppdatering

“De kan vinne ligaen og ikke gjøre noen feil om det,” sa den tidligere engelske landskampen.

– I fjor var det ingen sjanse fordi de spilte bak ryggen med en hånd, og de mistet hele forsvaret på et tidspunkt i sesongen.

“De mistet håpet fremover, alt gikk galt, alt skjedde og de hadde ingen sjanse.

“Men i år, blant de tre beste de mottok, fikk de tilbake det beste senteret i ligaen Virgil von Dijk Han gir dem alle muligheter til å vinne ligaen.

Velg din LFC -helt fra dagens kamp Her

Til tross for suksessen, J ர்க rgen Globe Når fikk et stort slag Harvey Elliott En forskyvning i andre omgang strukket ankelen.

18-åringen har hatt stor innflytelse på Liverpools midtbane, og Leeds-turnéen ble starten på sin tredje liga på rad.

Imidlertid, Redknapp, med muligheten til å styrke sine offensive alternativer i overgangsvinduet i januar, følte at de røde ville være mer konkurransedyktige i hans fravær.

“Tapet for Harvey Elliott er et stort tap for dem i dag [Gini] Å gå til Vijnold, det ga dem noe annerledes på midtbanen og går definitivt fremover i dag, sier Redknapp. Sky Sports .

Analyser alle de siste Liverpool -overskriftene, lagnyhetene, ryktene om overføringer, skadeoppdateringer og hva som er neste for de røde. READ Leeds har budd på det langsiktige keepermålet Du vil også motta den siste utvekslingspraten og analysen gratis hver dag! Registrer deg her – det tar bare noen få sekunder!

“Da du så det [Liverpool’s] I dag på benken har de ingen spiss. Tilsynelatende ble Firmino skadet, så de kan være en del av styrkinga i januar.

“Men hvis jeg var Jrgen Globe, ville jeg sagt:” For en start, vi fikk alle sjanser i år, “og jeg tror det er mye bedre for alle å snakke om alle enn de gjør.”

Med ligatabellen som allerede er på plass i en litt kjent avgrunn, håper Redknapp at Manchester City ender på topp fire med Liverpool, United og Chelsea, mens de samme fire vil innta disse plassene den siste dagen.

Ved å måle de rødes konkurranse mener Redknapp at hans tidligere klubb har like mange sjanser som sine mye omtalte rivaler.

“Når vi ser på de fire beste plassene nå, er det lagene som vil være på slutten av sesongen,” innrømmet han.

– Folk sier at de ikke kan slå Manchester United, men de kan definitivt gjøre det med pengene de bruker.

“Chelsea har hentet inn Lukaku, han har gjort en god start og selvfølgelig vil Manchester City alltid være der. Men Liverpool vil være rett i blandingen.