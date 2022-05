«Hvis jeg var i live, ville kulen ha gått gjennom så mange kropper foran meg»: Bataklan-overlevende sier om angrepene i Paris

Som mange av de siktede, inkludert Vanessa, Kareena, Loik, Robert, Naima eller Siham, beskrev Salah Abdeslam, «halvt Marokko, halvt fransk», deres triste liv fra angrepene som førte til døden til 130 mennesker i Paris og Saint- Denis. 13. november 2015.

I en uvanlig rettssak har flere sivile parter (mer enn 2400 totalt), pårørende til overlevende eller ofre for angrepet, rett til å uttale seg igjen før deres advokaters begjæringer begynner denne uken. Sivile partier som ønsker det, har allerede hatt anledning til å uttale seg i spissen for denne ekstraordinære undersøkelsen i oktober.

Først for å gripe inn fikk Vanessa (33) stemmen skjelvet, og beskrev hennes avslag etter en kveld med angrep og lang tid. «Ok, ok,» gjentok hun for seg selv, «som en trylleformel» av kuler som kastes rundt henne.

«Jeg gjorde teknikken deres når barna var redde: Jeg håper hvert minutt med å vente på den neste vil være det siste,» sier han. «Jeg var slik i fire og en halv time,» sa Pataclan og nøytraliserte angriperne. I de neste fem årene lot Vanessa «late som om alt var bra.»

«Så en dag sov jeg ikke. Ikke et sekund lenger. Ikke mer hvile (…) Med trøtthet begynte jeg å tenke litt på at alt var bra,» gråt hun.

Den unge kvinnen sier at det å ha muligheten til å vitne i retten har åpnet for «utsiden av menneskeheten», som for alltid ble foreldreløs fra den bekymringsløse Vanessa før 13. november.

Carina, en fransktalende amerikaner, gispet da hun beskrev den merkelige støyen hun hørte fra det «lille skapet» hun hadde gjemt i starten av angrepet. «Jeg trodde det var musikk, og så skjønte jeg at det var sorgen til døende mennesker.»

«Hjerteknuser»

Kareena overlevde. «Jeg ble frelst,» sier hun. «Dagen etter oppdaget jeg posttraumatisk stresslidelse. Min 5 år gamle sønn klikket på en leke og lukket den. Jeg var så redd. Det har vært sånn siden.»

Barna hennes «absorberte» morens stress. «Det er alltid vanskelig for barna mine. Det knuser hjertet mitt.»

Vitnesbyrdene fortsetter, og lidelsene som har forgiftet livet til de overlevende har vært den samme i mer enn seks år etter angrepene. Overlevende er ofte plaget av skyldfølelse. Emmanuel sa: «Hvis kulen ikke eksploderte i kneet mitt under sammenstøtet, ville den ha gått gjennom mange kropper før meg.» «Jeg forstår ikke hvorfor vi er så begeistret, og det er de av oss som drar,» sa Cyprian, som fulgte med i avhøret av flere venner.

«Etter angrepene var det en slags ordre om ikke å ha hat. Ikke bøy deg. Til å begynne med sa jeg til meg selv at jeg var veldig fornøyd med det. Men egentlig, ja, jeg hater det,» sa Fran பிரான்ois. Går tilbake til kaien.

«Jeg hater, jeg skammer meg ikke. Det er normalt. Jeg hater alle de som tok alle de livene, ødela mange, prøvde å ta andre, inkludert mine. Jeg har fortsatt et kjedelig raseri inni meg.» .

Naima, som var 16 år 13. november, snakker også med de tiltalte. «O anklager, hvem har så mye syn på meg, hva husker du fra dette?». I boksen var det ingen som rørte seg.

«Jeg er på ledningen, noen ganger er ledningen vridd, noen ganger er ledningen løs,» sier Naima, veldig svak og skjelvende.

«Jeg jobber hver dag for å holde meg rolig resten av livet med menneskene jeg elsker,» sa han gråtende.