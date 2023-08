Hvis laget ikke endrer seg på 10 dager, kan standarden spille blant de 6 beste? «Vi får se om 10 dager,» forklarer Carl Hofkens

Denne lørdagen flytter standard rødt lys til Kortrijk. Så det vil være avgjørende for Carl Hofkens og teamet hans å hente de tre seierspoengene.

Et poeng på tolv. Standard har hatt en trøblete start på sesongen. I likhet med Kortrijk, hans motstander denne helgen, har han ennå ikke tatt det minste poenget. Denne lørdagen blir en viktig kamp. På tross av det Carl Hofkens Mens han forklarer i mikrofonen, bryr han seg ikke Quentin Weckhuizen Denne fredagen.

«Vi startet ikke så bra som vi ønsket. Men ånden i klubben er veldig god. Jeg var også veldig fornøyd med fansen i de siste kampene. 96 minutter støttet de oss. Etter kampen var de sinte og frustrerte. Men det er normalt. Jeg, jeg var. Ansatte og spillere bør kjempe sammen,» sa han.

T1 benyttet anledningen til å snakke om denne trøblete starten på sesongen: «Vi visste før sesongen at det kom til å bli en tøff start. Det har også vært mange endringer. På den annen side kunne vi ha tatt flere poeng. Jeg tenker på kampene i Saint-Trond og Charleroi. Også mot Cercle denne helgen. Og det ville vært annerledes. For meg spilte vi de første 20 minuttene forrige lørdag og starten av andre omgang slik vi ville. Det er det viktigste. Men man må spørre og ønske mer. Vi må gjøre alt for å få poeng.»

Offensivt er det ikke nok, så mye er klart.

For å få poeng er det viktig å score flere mål enn noe annet. Med bare ett av fire spill er det ganske lavt. «Ja, helt klart. Da er det allerede gode ting. Defensivt, som jeg sa før, slapp vi inn fire mål på fire kamper, noe som ikke er dårlig. Den er stabil. Men offensivt er det ikke nok, det er klart. Vi må skape flere sjanser, være farligere og spille med mer lyst. Jeg vil gjerne se press, det er ikke der ennå, selv om jeg ser fremgang.«