«Hvis Lukaku kommer tilbake til RSCA, vil det ikke være som en spiller»

I en alder av 30 år har Romelu Lukaku gått gjennom et liv fullt av vendinger. Med trolldom i Everton, Inter Milan og Manchester United, har den strålende røde djevelen kommet langt siden debuten i Anderlecht i 2009, og spilte for syv forskjellige klubber.

For tiden på lån hos AS Roma til neste sommer, er den Antwerpen-fødte spissen i ferd med å gjenvinne formen og er en av Serie A sine toppscorer. Hans retur til Chelsea var planlagt etter lånet hans, men fremtiden hans i London er fortsatt usikker hos de blå. Den har gjennomgått en stor transformasjon de siste to årene. Som et resultat er spørsmålet fortsatt åpent om mannen som scoret 83 mål på 113 landskamper med de røde djevlene vil bli i Chelsea eller se etter en ny klubb sommeren 2024.

Den italienske avisen Corriere dello Sport bemerker at Romelu Lukaku kan komme tilbake til der han startet i Anderlecht i Belgia, men ikke nødvendigvis som spiller.

Gå tilbake til lilla

Anderlecht planlegger å gi Romelu Lukaku lederskapet for ungdomsakademiet, selv om spillerkarrieren langt fra er over. Jean Kindermans, som har vært ansvarlig for ungdomsavdelingen siden 2006, har uttrykt ønske om at Lukaku skal vinne seremonien. Hans stedfortreder, Kevin Vermeulen, inviterte 30-åringen til Radio Radzinski: «En dag håper jeg Lukaku vil tilbake til Anderlecht. Han har vært i Purple Talents-programmet siden starten. En som har levd og kjenner denne verden godt.

Det gjenstår bare å finne datoen for denne etterlengtede returen.