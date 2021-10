“Hvis vi vil dø, må vi alle dø sammen”: sa han til seg selv i blues-garderoben i Belgia-Frankrike

“Halvparten av tiden sa han til seg selv? Du vil definitivt se det i videoene. Jeg håper de blir utgitt etter å ha vunnet finalen.” Paul Bogba gjorde det bra i erting. Etter Blues ‘comeback mot djevelen, fikk den franske internasjonalen forstå med disse ordene at noe hadde skjedd i garderoben til verdensmestrene, og forklarte den fysiologiske endringen i den andre kampen. Periode.

Våre kolleger fra L’Équipe publiserte denne femten minutters historien i personvernet til garderoben. Det hele begynte litt tidligere da Tesschamps og Stephen, med noe fullstendig konsultasjon, bestemte seg for ikke å endre noe i systemet deres da laget tok vannet på slutten av første omgang. Her er Deshchamps ‘første ord etter at han kom tilbake til garderoben: “Venner, vi går for mye tilbake, volumet vårt er for lavt. Vi klør ikke nok, vi er ikke aggressive nok. Det har du. Hvis vi gjør det ikke heve vårt nivå, i engasjement, på alvor, vi kommer ikke til å dra dit. Slipp! Vi var fine de første tjue minuttene. Jeg håper vi kan komme tilbake hvis vi får poengsummen. ”

En enkel prat, men det betalte seg da noen av gruppelederne støttet det. Spesielt Pogba: “Venner, vi er det franske laget! Hvis vi vil ‘dø’, må vi alle ‘dø’ sammen.”

I prosessen ba Varane og Loris, forsvarslederne om “mer innvirkning” før det kunne opprettes en utveksling for å fikse triksene. Ved drukning på midtbanen fikk Bokba og Rabiot støtte fra en merkelig sentral forsvarer (Gunde eller Lucas Hernandez) ved tap av ballen, da det ikke var behov for å være tre bak foran et enkelt blikk. Slik reduseres hullene mellom linjene og bluesen presses.

Djevler, de har ikke lenger muligheten til å gjøre endringer på et femten minutters halvtid.