Hvis yrket ditt er på denne listen, vil ikke ChatGPT sette deg ut av en jobb

ChatGPT, som har vært tilgjengelig for allmennheten siden november i fjor, er en revolusjonerende chatbot som bruker kunstig intelligens for å samhandle med brukere. Den er utviklet av det amerikanske selskapet OpenAI, og er i stand til å svare på veldig spesifikke spørsmål og generere tekst av høy kvalitet. På bare noen få måneder har virkningen av AI blitt følt i alle aktivitetssektorer, inkludert medisin.

Men ChatGPT er ikke uten konsekvenser i arbeidslivet. Ifølge Goldman Sachs er 300 millioner jobber truet av kunstig intelligens, og noen selskaper begynner allerede å erstatte deler av arbeidsstokken med ChatGPT for å optimalisere kostnadene. På sin side forsikrer medgründeren av selskapet Sam Altman at vi ikke vil bli erstattet, men at profesjonene uunngåelig vil utvikle seg.

I møte med denne teknologiske flodbølgen, hvilke yrker vil motstå AI? I samarbeid med University of Pennsylvania ønsket OpenAI å vurdere virkningen av opprettelsen på arbeidsmarkedet og listet opp yrkene som aldri vil bli berørt av kunstig intelligens (studie tilgjengelig her på engelsk). Imidlertid kan disse profesjonene godt ha nytte av AI-bidrag for å utvikle seg over tid.

Hvorfor har ChatGPT grenser?

Disse handelene krever menneskelige ferdigheter som AI aldri vil kunne imitere som manuell dyktighet, oppfinnsomhet, medfølelse eller menneskelig kontakt. De krever også fysisk tilstedeværelse i felten, evnen til å tilpasse seg uforutsette situasjoner eller risikotaking. Så mange faktorer som en AI aldri kan ha: derfor er det en god idé å trene i disse yrkene som derfor fortsatt har en lys fremtid foran seg.

Sam Altman, sjefen for OpenAI, uttalte allerede for noen år siden at AI kan ha en gunstig innvirkning på mennesker: «færre mennesker vil måtte jobbe i tradisjonell forstand av ordet, og folk vil være mindre tilbøyelige til å gjøre jobber de gjør» ikke gjøre.». «Du liker».

Listen over handler som vil være forsikret:

Slakterier og kjøttpakkerier

takhjelpere

Hjelpere av murere, murere, steinhuggere, flisleggere og marmorarbeidere

snekkerhjelpere

Malerhjelpere, papirleggere, gipsere og stukkatere

Rørleggere hjelpere, rørleggere, rørleggere og montører

Idrettsutøvere og konkurrenter

Takboltere i gruveindustrien

Frisørsalong

Operatører av asfalterings-, asfalterings- og stampeutstyr

Manuelle klippere og beskjærere

hurtigmatkokker

Kjøtt-, fjærfe- og fiskeskjærere og trimmere

Produsenter av støpeformer og -kjerner.

Elektriske ledningsinstallatører og reparatører

Bilglassmontører og -reparatører

diverse

Sementmurere og betongfinish

Buss- og lastebilmekanikere og dieselmotorspesialister

motorsykkel mekanikk

Operatører av pelerigg

Operatører av olje- og gassutvinning

Oljeriggoperatører, olje og gass

Omvendt, hvilke yrker er i faresonen?

Hvis de manuelle handler og med menneskelig kontakt ikke vil kunne erstattes av roboter og algoritmer, er det annerledes for stillinger som krever repeterende oppgaver. Imidlertid vil kunstig intelligens måtte kunne bevise sin pålitelighet på lang sikt, selv ved bevaring av alles data.

Men innen databehandling, forskning, journalistikk eller til og med dataanalyse vil det være svært vanskelig å konkurrere med kunstig intelligens. På den annen side vil det alltid være noen der for å programmere disse AI-ene, så yrket deres vil endre seg over tid.