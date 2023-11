«Hvit røyk, men diskusjoner er vanskelige» mellom ledelse og fagforeninger i AB InBev | Belgia

Sist torsdag og fredag ​​brøt det ut streik ved selskapets ulike bryggerier og lager. Etter to runder med forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, som finner sted annethvert år, dukket posisjoner mellom fagforeninger og ledelse svært langt fra hverandre.

Ytterligere diskusjoner er berammet til fredag. Fagforeninger advarte forrige uke om at hvis de ikke kom til enighet, ville det bli holdt en ny streik. Dette vil imidlertid ikke skje med det første siden det ble enighet fredag. Faktisk gikk ledelsen med på et av fagforeningenes krav: den maksimale kjøpekraftsbonusen, på 750 euro, ville bli gitt til arbeidere. Andre engangsbonuser ble også gitt.

ABVV er imidlertid ikke «helt fornøyd», som dets sekretær Peter van der Elst erklærte. «Det er hvit røyk, men det kommer ikke fra hjertet. Når det kommer til tilbakevendende belønninger, som er en viktig sak for oss, sitter vi fast. Så vi gikk fra bordet med en dobbel følelse.» Fagforeninger ønsket også garantier om mulig arbeid og dets kvalitet. Det ble ikke oppnådd enighet om disse punktene, men det forventes at diskusjoner vil komme tilbake til disse temaene på et senere tidspunkt.