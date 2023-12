Hvit røyk nærmer seg Club Brugge – all fotball

I løpet av ukene ble Inter Milans interesse for Tajon Buchanan mer og mer solid. Den siste timen økte overføringen hans ytterligere.

Ser etter en erstatter for Juan Cuadrados skade på høyrebacken.Inter Milan Ved siden av avtalen på fil Tajon Buchanan. Ifølge Sky Sport er ledelsen for tiden i diskusjoner med Club Brugge om rundt 10 millioner pluss bonuser.

Med tanke på talentet til gutten og hans gode prestasjon, er beløpet for lavt for noen seere Canada På VM i Qatar. Andre sier i stedet at Brugge gjør et godt trekk for en spiller langt fra avgjørende, med Maxime de Kuyper og Andreas Skov Olsen foran til høyre.

Vil Pro League realisere begivenheten som er for hånden etter at den tar av? Interesse for City of Manchester Kan anbefale.