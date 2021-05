Hvite reddet foran svarte mennesker i Palma: offentlig unnskyldning | Rasistiske nyheter

Amnesty International sier at hvite entreprenører har blitt prioritert å evakuere svarte lokalbefolkningen under en redningsaksjon etter et angrep fra en væpnet gruppe kjent som al-Shabab i den mozambikanske byen Palma i mars.

EN Rapportere Amnesty International, samlet fra intervjuer med 11 overlevende svarte mennesker, beskyldte torsdag svarte mennesker for å ha trukket hunder i sikkerhet foran et helikopter.

“Hvite entreprenører [were] Flyet ble sendt i sikkerhet foran den lokale svarte befolkningen, “sa Amnesty International. Hotellsjefen tok sine to tyske gjeterhunder i et redningshelikopter og dro.

Dick Advisory Group (DAG), et sørafrikansk privat selskap utnevnt av den mozambikanske regjeringen for å hjelpe til med å bekjempe den væpnede gruppen, har nektet påstandene.

DAG-grunnlegger Lionel Dick sa i en tekstmelding til AFP-nyhetsbyrået at anklagene var “unøyaktige” og senere lovet å gi ut en uttalelse.

Rundt 200 personer, hovedsakelig statsansatte og utlendinger som jobber med et nærliggende gassprosjekt, tok tilflukt på Amarula Palma Hotel under angrepet den 24. mars på Palma.

Amnesty sa at rundt 20 hvite arbeidere i gruppen hadde samlet seg på Beach Friend Hotel.

“Selv om hvite entreprenører foretrakk å fly i sikkerhet, var de svarte å forsvare seg.

Debros Muchena, regiondirektør for Rights Watch for Øst- og Sør-Afrika, sa: “Dette er farlige påstander om at redningsplanen er rasesegregerte.”

“Å gi opp under et væpnet angrep på grunn av folks hudfarge er rasistisk, og bryter med plikten til å beskytte publikum,” sa han og la til at hotellsjefen var “veldig sjokkert over å velge å redde hundene sine i stedet for folket. “.

En overlevende sa til Amnesty International: “Vi ønsker ikke å redde alle hvite fordi vi vet at hvis alle hvite drar, vil vi dø der.” Vi hørte dem snakke om planen om å ta alle de hvite ut.

Men Wesley Nell, en sørafrikaner som slapp unna de hvite, sa at broren hans døde i angrepet, og nektet påstand om diskriminering.

“Jeg var der. Vi ble alle satt av i svart-hvitt,” tvitret Paddy og la til at broren Adrian Paddy ble drept under et dødelig bakhold av en gruppe soldater som prøvde å flykte fra hotellet.

“Men det var de ‘hvite’ menneskene som reddet 150 lokalbefolkningen ved å kaste ut oss alle,” skrev han på Twitter etter uttalelsen.

Flere vitner fortalte Amnesty at hotellsjefen brukte en kaotisk situasjon for å ta sine to tyske hyrdehunder i sikkerhet med helikopter, og presset folk tilbake. Helikoptre kan bare bære seks personer om gangen, noe som gjør totalt fire turer, sa rettighetsgruppen.

“Hvis hundene ikke hadde dratt, hadde omtrent to eller tre personer gått med helikopter,” sa en overlevende. “Det lurte folk fordi noen kvinner ikke kom i helikopteret på grunn av hundene.”

Militære og private sikkerhetskilder sier at tolv lemlestede lik ble funnet foran hotellet noen dager etter angrepet.

Angrepet på Palma drepte dusinvis av mozambikere og utlendinger, og fordrev titusenvis av mennesker, ifølge regjeringen.

Det markerte en stor opptrapping i en katastrofal konflikt over provinsen Cabo Delcado i mer enn tre år.