Estlands president Kersey Kalzulite har oppfordret Storbritannia til å iverksette tiltak for å stoppe antidemokratiske regimer som Hviterusslands beslag av korrupte penger gjennom Londons finansielle sentrum.

Hans forespørsel kommer etter at EU kunngjorde Nye sanksjoner mot Hviterussland, Og straffetiltak mot dets nasjonale transportør som svar på kapringen av et Ryanair-fly som førte til den kontroversielle arrestasjonen av misfornøyde bloggeren Raman Pratasevich tidligere denne uken.

Presidenten sa at sanksjoner ville være rettet mot “monetære arterier” som ville tillate det hviterussiske regimet å operere.

Han ba den britiske regjeringen om å stå samlet med EU og gjøre alt den kan for å motsette seg antidemokratiske regjeringer som de ledet av Hviterusslands president Alexander Lukashenko.

”Vi er ikke så sjenerte i Estland til å påpeke at det er mye etter Salisbury-angrepet [this] Penger i ditt eget land, ”sa den estiske presidenten til BBC Radio 4s World at One.

Caljulite sa at spørsmålet om korrupsjonspenger hadde blitt tatt opp av diktatoriske regimer som hadde kommet inn i Storbritannias finansielle system med britiske tjenestemenn etter forgiftningen. Sergei og Yulia Skribal I Salisbury i 2018 ble det tiltalt mot agenter fra det russiske militære etterretningsbyrået GRU.

“Vi forstår at det er lovlige begrensninger, men [be] Du kan være sterk med tanke på at disse pengene blir snappet bort fra regimet der det hviterussiske folket lider av et regime som tråkker på deres demokratiske rettigheter.

“Jeg tror bestemt at Storbritannia ser verdien av å være sterk og samlet i Storbritannia Europa, Vi var i Salisbury-saken. ”

Storbritannias tjenestemenn sa den gangen at det ville bli tatt “selvfølgelig”, men det var uklart om det var gjort noen endringer.

Dronningens tale tidligere denne måneden skisserte planer for ny lovgivning for å slå ned på korrupt hvitvasking i byen, eller for å lage en oversikt over hvem som eier britiske eiendeler gjennom utenlandske skallselskaper. Det til tross for løftet om at eiendomseiere i 2019 ville bli tvunget til å utstede identiteten på nytt.

En talsmann for finansministeriet sa: “Vi har tatt avgjørende tiltak for å bekjempe økonomisk kriminalitet – de siste årene har vi innført en rekke makter, inkludert fryseordrer og uforklarlige formuebestillinger, etablering av et nytt globalt antikorrupsjonsregime og styrking av anti -korrupsjon. Bedragerikrav i relaterte virksomheter. ”