Hviterussland Ryanair ‘kidnapper’ nyheter direkte: Lukashenko anklager ‘flytyveri’

“Jeg synes det var veldig skummelt for filmteamet. For passasjerene som var i varetekt, ble posene deres gjennomsøkt. Da det ble klart, var et formål … å fjerne en journalist og hans reisefølge,” Ryanair-sjef Michael O ‘Leary fortalte Irish Newstock Radio.

Han sa at flyselskapet hans ville ta veiledning fra europeiske myndigheter om å fly over hviterussisk luftrom, men at det bare var noen få fly for Ryanair å krysse Hviterussland, og at det å fly over Polen i stedet ville være en “mindre justering”.