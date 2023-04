Hviterussland truer med å utplassere atomvåpen mot det «fiendtlige» Vesten

Den hviterussiske forsvarsminister Viktor Grenin truet fredag ​​med å utplassere strategiske atomvåpen dersom Vestens «fiendtlige» holdning fortsetter. Dette er ikke første gang landet kommer med lignende trusler, ettersom landets president Alexander Lukasjenko allerede har kommet med lignende trusler.

Under en uanmeldt militærøvelse kunngjorde minister Viktor Grenin sin fulle forpliktelse til å forberede oppskytningssteder for atomvåpen. Hvis Hviterussland ikke har strategiske atomvåpen, Russlands president Vladimir Putin kunngjorde i slutten av mars at han ville bruke den tidligere sovjetstaten til å stasjonere russiske taktiske missiler der.

Hvis Viktor Grenin har utstedt denne trusselen, er det fordi han mener at Polen, spesielt, forbereder seg på å angripe Russland og Hviterussland. «Våpenleveranser fra USA og Sør-Korea er planlagt i dette landet (Polen, red.anm.). Vi ser også deres militære infrastruktur og opprettelsen av nye enheter og brigader, som aldri har vært sett maken til».

Den hviterussiske forsvarsministeren kom med kunngjøringene på militærbasen i Brest, der han beskrev det han beskrev som en «første» militærøvelse noensinne. En hel hær på 6000 soldater skal stasjoneres der, en første i så stor skala.