Hviterussland vinner tre medaljer ved den internasjonale jordvitenskapelige OL i 2021

MINSK, 31. august (BelTA) – Hviterussiske skoleelever under ledelse av BSU -lærere vant to gull- og to sølvmedaljer ved den 14. internasjonale jordvitenskapelige olympiaden (IESO 2021), ifølge BelTA rapportert til pressetjenesten ved Belarusian State University ( BSU). ).

Arrangementet fant sted fra 25. til 30. august i et online format i individuelle og teamarrangementer. Unge geografer utførte oppgaver for å bestemme mineraler og bergarter, å bygge en aksial seksjon. De vurderte også problemene med seismisk og vulkansk aktivitet og dens innvirkning på mennesker og økonomi, etc.

I henhold til reglene for teamarrangementet ble deltakerne delt inn i internasjonale team for å løse problematiske saker knyttet til pandemiens innvirkning på det geografiske skallet, klimaoppvarming og økologien i verdenshavet.

Nikita Vikharev, en 10. klassestudent ved Grodno Gymnasium No.1 oppkalt etter akademiske EF Karski, vant gull som en del av studentlaget fra Estland, Finland, Frankrike, Iran og Italia. Studenten ble også tildelt sølv i det enkelte arrangementet. Leonid Polkhovsky, utdannet ved Mogilev State Oblast No. 3 Lyceum, som representerte laget fra Finland, Tyskland, Iran, Norge, De forente arabiske emirater og Estland, vant en sølvmedalje i gruppearrangementet.

Hviterussland ble også representert av Ilya Tucha, utdannet ved Baranovichi Gymnasium No.1, Daniil Vasilyuk, tiende klasse elev ved Gomel Secondary School No.24, Roman Penyaz, ellevte klasse student ved Slutsk Gymnasium nr. 1, og Nazar Fomichev, elev ved Gymnasium nr. 2 i Vitebsk.

Det hviterussiske teamet ble ledet av dekan ved fakultetet for geografi og geoinformatikk ved det hviterussiske statsuniversitetet, Dmitry Kurlovich, og førsteamanuensis ved Institutt for økonomisk og sosial geografi ved samme fakultet, Andrei Bezruchenok.

Russland var arrangør av den 14. utgaven av International Earth Science Olympiad. Totalt deltok 185 studenter fra 35 land i arrangementet.