«Hvitkål», «Obligatorisk mars» … Fransk presse vil ikke gi slipp på Emmanuel Macron etter å ha vist seg på TV

jeg erPresidenten bekreftet at den svært kontroversielle pensjonsreformen må gjennomføres «innen utgangen av året». Emmanuel Macron har vært praktisk talt taus om dette flaggskipprosjektet i sin andre periode siden januar, da Emmanuel Macron i et 35-minutters TV-intervju igjen ba om «nødvendig» reform som ikke fører til «glede». «Hvis du må støtte upopularitet i dag, vil jeg støtte det.»

«Som forventet tegner Emmanuel Macron et blankt», overskriften Le Figaro . For redaksjonsskribenten Yves Thérard bør vi ikke forvente mye av hans etterlengtede intervju om TF1 og France 2. «Presidenten er lik seg selv. Ikke tilbake til veggen, men rett til støvlene.»

Stephen Verne, assisterende redaktør Vest-Frankrike Bildetekst: «Ingen endring, ingen tilbaketrekning … Lederen kommer inn på arenaen for sent. For avisen overbeviste ikke Emmanuel Macrons tale partene i arbeidslivet eller opposisjonen.

Macron er på «tvangsmarsj». frigjøring . Under sin første intervensjon etter at hans regjering tiltrådte i nasjonalforsamlingen, «hellte presidenten mer drivstoff på mobiliseringen enn å prøve å dempe sinnet i gatene». «Hans flertall er nå større enn noen gang. Macron står i fare for å bli utbrent.»

til Menneskeheten , er den franske presidenten i «åpenbar fornektelse av sannheten». Han visste bare hvordan han skulle protestere mot «forargelsen som rystet nasjonen da han dukket opp på fjernsynet sitt».

Journalistene deres for deres del verden Få en Macron «rett inn i skoene, til tross for sterke kontroverser». «Ingenting kan forstyrre tråden i femårsperioden,» selv om gatens sinne ikke har lagt seg.