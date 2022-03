Hvor ble det av Jean-Pierre Pernaut?

Henger forbannelsen over TF1, forbannelsen av 17. desember? Den dagen tok Mary-Sophie Lockraw en verdig ferie fra publikum. Hun kom aldri tilbake etter det. Feilen til et alvorlig øyeproblem, som tvinger fram en lang behandling. Etter å ha lovet å gjøre det i et intervju med France Info tidlig i januar, leverte han budskapet sitt direkte via video lagt ut på sosiale medier denne helgen. Vi må være mer tålmodige før vi ser henne igjen i kontrollene klokken 13.00, forstår vi.

Den 17. desember tok Jean-Pierre Bernard permisjon fra LCI-publikum. «Godt nyttår. Vi sees til høsten»Han startet straffen før han stoppet med en «Jeg tror» Det er dette som bekymrer mange i dag. Fordi han ikke dukket opp igjen av helsemessige årsaker. Etter å ha blitt diagnostisert med prostatakreft i 2018 og vunnet høyre lungekreft i fjor sommer, fikk han diagnosen en ny i en annen lunge i høst. Men denne gangen var ikke nyhetene gode da den 71 år gamle journalisten var uvel og ute av stand til å fungere.

Når skal han lufte igjen? Uutsigelig. Ble kontaktet av parisisk, Jean-Pierre Pernaut var fornøyd med at han hvilte som foreskrevet av legen. Samme historie på TF1-siden. Den franske avisens lederartikkel skaper imidlertid økende bekymring blant ansatte: «Det har vi rett og slett fått vite. Vi liker det. Dette gjør oss triste» Stolte på en journalist fra TF1.

I mellomtiden husker PurePeople-nettstedet at i begynnelsen av februar, klokken 13.00, leverte den tidligere redaktørens datter, Lou, en melding om faren sin. På Instagram, lovet han, indikerer at den aktuelle kreftsykdommen ble diagnostisert i tide. «Det er fortsatt et stykke unna, men vi tror det»Hun påpekte.