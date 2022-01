Hvor effektiv er egentlig boosteren mot Omigron? Veldig forskjellige resultater etter alder

For de under 65: Spesielt en effekt på forurensning

Det er ingen enhetlig funn for de under 65 år: Hvis vi undersøker diagrammene ovenfor, er forskjellen i tilfeller (= antall observerte tilfeller sammenlignet med det totale antallet personer i denne vaksinen og denne aldersgruppen) mellom dødsfall eller sykehusinnleggelser , selv på intensivavdelingen, er mindre enn tre doser.

Dette betyr ikke at boosteren ikke har noen effekt: ganske enkelt hos de under 65, Beskyttelsen som de to første legemidlene gir, kan være svært effektiv mot alvorlige former, Time også, og Omicron også. Derfor hadde 18-64 åringer som fikk to doser av vaksinen 73 % økt risiko for å gå til intensivbehandling.

Siden den underliggende risikoen for alvorlig sykdom allerede er lav for denne aldersgruppen, fører dette til en minimal risiko1,7 av 100 000 ble vaksinert Kun de som går til intensivbehandling. Og det er ofte ledsaget av immundepresjon eller alvorlige komorbiditeter. En ekstra dose er i utgangspunktet ikke gamechanger for individer som ikke reagerer på vaksinen og ikke produserer antistoffer.

Men effekten av booster på den annen side kan sees på nivået av infeksjoner: Reduseres til 2 Risiko for kontaminering sammenlignet med en person som kun får de to første dosene, og spiller derfor en viktig rolle for å bremse spredningen.