Nye aktiviteter, nye rapporter og høydepunkter: En oppdatering om den siste utviklingen i Govt-19-epidemien over hele verden.

I G20 krever Xi- og Putin-vaksinene gjensidig anerkjennelse

Xi Jinping og Vladimir Putin ba om gjensidig anerkjennelse av ulike anti-regjeringsvaksiner på G20-toppmøtet, spesielt mellom medlemslandene i de 20 største industrialiserte nasjonene, inkludert Kina og Russland.

De to lederne, både kinesiske og russiske, deltok ikke på G20-toppmøtet og regjeringstoppmøtet i Roma denne helgen. Foredraget deres ble kringkastet via videokonferanse.

Byen Beijing stenger noen av teatrene sine

Den kinesiske hovedstaden har beordret stenging av deler av teatrene sine ettersom landet står overfor en gjenoppblomstring av Govt-19-epidemien innen 100 dager etter vinter-OL i Beijing.

I denne sammenhengen har kinesiske myndigheter, som bruker nulltoleransepolitikken i forhold til det lille tilfellet av Govt-19, tatt de best mulige tiltakene for å utrydde epidemien på kortest mulig tid, med mindre enn 300 tilfeller.

Tyskland: Merkel «bekymret» for økning i tilfeller

Avtroppende kansler Angela Merkel sa at hun var «bekymret» for gjentakelsen av epidemien i Tyskland, og advarte mot «en viss uansvarlighet».

Han sa at han var «veldig trist» over at «to til tre millioner tyskere over 60 år ennå ikke har blitt vaksinert» mens han forsvarte den nåværende vaksineplikten i landet.

Russland: Begynnelsen på en uke uten arbeid

En ikke-arbeidsuke har startet over hele Russland, med sikte på å hindre spredning av koronaviruset i dette landet, som er det mest elendige i Europa.

I følge en offisiell rapport utgitt på lørdag, har 40 251 nye koronavirustilfeller blitt identifisert i løpet av de siste 24 timene, det høyeste tallet siden utbruddet startet.

Jordan: Utlendinger står i fare for å bli utvist hvis de ikke er vaksinert

Jordanske myndigheter har advart om at enhver utenlandsk arbeider som ikke betaler to doser av Govt-19-vaksinen vil bli utvist innen midten av desember.

Titusenvis av egyptere, filippinere og utenlandske statsborgere jobber i kongeriket, hvor sentre dedikert til gratis vaksinasjon for jordanere og utlendinger har åpnet i alle byer.