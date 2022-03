Under et møte i det russiske sikkerhetsrådet sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til russiske selskaper at «Shoiku rapporterte om fremdriften til spesielle militære operasjoner».







Av AFP

Lagt ut 26.03.2022 kl. 09:08 Studietid: 2 minutter



JegTorsdag fortalte den russiske forsvarsministeren president Vladimir Putin at han hadde informert president Vladimir Putin om utviklingen av konflikten i Ukraina, og at Sergej Shoaib ikke hadde vist seg offentlig på to uker.







Under et møte i det russiske sikkerhetsrådet sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til russiske selskaper at «Shoiku rapporterte om fremdriften til spesielle militære operasjoner».

Tidligere har sistnevnte på en pressekonferanse avvist mediespekulasjoner om helsen til ministeren, som ikke hadde vist seg offentlig på rundt to uker.

Les mer

Krig i Ukraina: Russland forsøker å avverge offensiv i øst



«Forsvarsministeren har mye å gjøre nå (…) og det er egentlig ikke tid for medieaksjon,» sa han.

Sergei Shoiku er vanligvis det mest kjente ansiktet på TV-skjermer. Han og Vladimir Putin reiser jevnlig til den sibirske taigaen, kjører terrengkjøretøy, drikker te eller plukker sopp.