Hvor kan jeg få de beste prisene for iPhone 13, iPhone 11 og iPhone 12?

Har du bestemt deg for å bruke den nye iPhonen til salgs, men er fortsatt avventende mellom iPhone 11, iPhone 12 og iPhone 13, som alle tilbys til spesielt attraktive priser? Her er noen krysssammenligningselementer for å hjelpe deg med å velge.

Alle de nyeste iPhone-ene er tilgjengelige i forskjellige farger, noe som er alles sak. Sammenlignet med iPhone 13 som veier 174 gram og iPhone 11 194 gram, er iPhone 12 den minste enheten som veier 162 gram. I tillegg er den tynnere mot 7,4mm og 7,65mm. iPhone 13 og 8,3 mm for iPhone 11. De andre dimensjonene ligner på dimensjonene til iPhone 13, som er 146,7 mm høy og 71,5 mm bred, mens iPhone 11 er høyere og bredere. De er alle IP68-sertifisert, så fullstendig vanntette og støvtette. By på Wi-Fi 6, men bare iPhone 12 og iPhone 13 er 5G-kompatible.

Hva er mer effektivt?

Hvis du ser etter den best ytelse iPhone i vår sammenligning, er dette denIPhone 13 S tidligere enn de to andreApple A15 Bionic brikkesett mot A14 Bionic på iPhone 12 Og A13 Bionic på iPhone 11. Alle fordelene er tilgjengelige med 4 GB RAM, men raskere enn iPhone 13s LPDTR5-standard. Når det gjelder lagringsplass starter sistnevnte på 128 GB og går opp til 512 GB, mens de to andre tilbyr minimum 64 GB for å nå maksimalt 256 GB. IPhone 12 Og iPhone 11 vil være identisk med den samme utmerkede programvarebehandlingen for de første og mest vellykkede skjermene. iPhone 13 har to 12 megapikslers sensorer, men en av dem er stabilisert og har en liten klypeoptimalisering for å gå enda lenger enn forrige modell.

HvisIPhone 11 Gir en skjerm LCD-panel som gir en definisjon av HDR10 kompatibel med 828×1792 piksleriPhone 12 og iPhone 13 drar fordel av 6,1-tommers AMOLED-panelet, som er mye mer lesbart og har en bedre oppløsning på 1170×2532 piksler. Alle er begrenset til en oppdateringsfrekvens på 60 Hz. Legg merke til kompatibiliteten HDR10 + og Dolby Vision-formater for iPhone 12 og iPhone 13.