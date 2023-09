Hvor kan jeg sette penger til barna mine? Syv av ti vallonske familier foretrekker en sparekonto

Hva er vallonske foreldres sparevaner? Det er tema for A Undersøkelse utført av Camille Familiepengefond. Spesielt vet vi at 60 % av familiene i utvalget sparer til barna sine, og at 80 % av de som begynner allerede før barnet fyller to år. Denne undersøkelsen avslører også at en sparekonto i barnets navn er den foretrukne formelen for 72 % av de spurte familiene, og 22 % velger kontanter mens bare 10 % velger en annen formel (investeringsfondsbank eller «digital sparegris» som tilbys av en finansiell pengekasse organisasjoner).

Selv om de undersøkte husholdningene foretrekker sparekontoer, er denne formelen lite nyttig for øyeblikket. Med renter på rundt 2,5 %. Men det er forståelig at foreldre kvier seg for å ta risikoen ved å investere i aksjemarkedet. Derfor kan alternativet være å betale pengene inn i et fond som tilbys av noen banker som vil investere dem i aksjer og obligasjoner, gjennom investeringsforsikring eller spareforsikring. Foreldre velger selv utbetalingshyppigheten, og investeringene gjøres i barnets navn, men pengene er mindre lett tilgjengelig enn på en sparekonto.

Pengene tilhører barnet, selv om han eller hun fortsatt er mindreårig. Foreldre kan bare få det tilbake gjennom rettslige skritt. Ved 18-årsalderen blir barnet voksen og kan bruke pengene som det vil.