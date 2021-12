Hvor kan man se kampen live?

Denne tirsdagen klokken 20.45 møter det nederlandske landslaget Norge i oppbyggingen av VM-kvalifiseringen 2022. Paris Saint-Germain, 1 spiller fra det nederlandske laget: Georgino Vijnoldom, 31 år gammel midtbanespiller og kan derfor inspirere Paris-supportere i tillegg til fotballelskere. Her er informasjon om hvordan du ser denne Nederland / Norge live-streamingen.

Nederland er vant til å levere et angrepsspill, og målet deres er å vinne for å være foran laget sitt, spesielt foran Norge men mindre enn 2 poeng foran Tyrkia. Så vi kan forvente et visst scenario eller i det minste en større intensitet mellom de to landene som spiller kvalifisering. Forhåpentligvis vil Vijnold prestere bedre uansett og dra uten skade.

Juridiske tilbud for å se livestreaming i Nederland / Norge:

Dette er Nederland / Norge Vil bli sendt på Kanal The Team. For å se kampen lovlig må du ha tilgang til spillkanalen, som også er tilgjengelig for gratis streaming på den offisielle nettsiden. Du finner den enkelt ved å søke etter “La Chaîne L’Equipe direct” i søkemotoren din.