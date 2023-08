Hvor kommer Elon Musks lidenskap for bokstaven X fra?

Tesla Model X, X.com, SpaceX… Elon Musk er bokstavelig talt besatt av bokstaven X, så mye at han prøver å sette den hvor den enn er. Et tilbakeblikk på lidenskapen som har drevet alle slags sauser i over 20 år.

Bare Elon Musk vet hva som foregår i Elon Musks hode. I mer enn 20 år har grunnleggeren av Tesla, PayPal og SpaceX dedikert en veritabel kult til … en melding. Den nest siste bokstaven i alfabetet vårt, mer presist, bokstaven «X». I 1999 grunnla den kontroversielle administrerende direktøren for Twitter X.com, en plattform han håpet han ville «Han vil ta kontroll over det globale finanssystemet».

Til slutt, et år senere, vil hans nye selskap fusjonere med PayPal, og kaste X.com-merket i glemmeboken, samtidig som han beholder rettighetene til det domenenavnet, som han vil bruke 23 år senere på Twitter.

Men for Elon Musk er det uaktuelt å gi opp dette kjære budskapet. Alt han gjør etter det er relatert til den tjuefjerde bokstaven i alfabetet. Teslas mest kjente SUV heter Model X. Selskapet hans som spesialiserer seg på astronautikk heter SpaceX. Til og med sønnen hans har det søte navnet X Æ A-12. Nei, du drømmer ikke.

Ved å omdøpe Twitter til X og ønske å skru opp kjernevirksomheten, tar Elon Musk en radikal beslutning, men ifølge ham den beste. «Riktig merkevare for et selskap som ønsker å være det sentrale punktet hvor alle transaksjoner finner sted, er X. Som om X representerer transaksjonen»Musk forklarte i en CV.

_

