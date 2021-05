Hvor kommer rumpene fra?

Noen av de mer spennende bakendene (og NSFWene) er universalanalogene til anusen kalt cloacas, som smelter de terminale delene av fordøyelses-, urin- og reproduktive kanaler i en enkelt åpning, i det vesentlige en evakueringsportal for avføring, urin og egg som kommer ut. og sædceller. Kloakk er rekvisitter blant fugler, reptiler og amfibier, og mens de pleier å få dårlig rap, er deres interne arkitektur faktisk ganske sofistikert, fortalte Patricia Brennan, kloakkekspert ved Mount Holyoke College i Massachusetts. De kan også være ganske praktiske: når kvinner parrer seg med utilfredsstillende menn, de kan rett og slett utvise utilfredsstillende sædceller og start prosessen på nytt. Kloakkene har eksistert så lenge, la Hejnol til, at de til og med kan representere den evolusjonære broen mellom reproduktive og fordøyelseskanaler som bidro til å føre til noen av de første årene.

Kloakkene har fortsatt risiko: “Du har alt fordøyelsesavfallet ditt i praktisk talt direkte kontakt med kjønnsorganene dine,” i utgangspunktet en vridd infeksjon som venter på å skje, sa Brennan. Enhver levende ung som går gjennom reproduksjonskanalen kan også bli truet av nærhet til fekalbårne patogener. Kanskje det er grunnen til at menneskeårene våget seg alene.

Uansett årsaken bak dette, splittelsen som eliminerte kloakken, gjorde menneskeår, som Manafzadeh uttrykte det, “helt kjedelig.” Når det gjelder utgangsporter, er vår standard, i stand til lite mer enn å utvise avfall fra tarmen, uten frills å snakke om.

Den eneste innløsende kvaliteten på det kjedelige bakre hullet til mennesker er funksjonen vi utviklet for å dempe det: Våre beryktede bakdeler, den mest omfangsrike som noensinne er dokumentert, takket være vår rare tendens til å spankulere på de to primatbeina. “Vår bipedalisme er obligatorisk; det er spesielt, det er den eneste måten vi beveger oss på, ”fortalte Darcy Shapiro, en antropolog. Det bevegelsesmønsteret omformet bekkenet, som igjen omorienterte musklene våre. Gluteus maximus, den sterke muskelen som styrker vår evne til å løpe og klatre, ble hovent opp samtidig og dekket med et koselig fettlag som ifølge noen forskere fungerer som en energireserve. År til side, “baken vår er den virkelige innovasjonen her,” sa Manafzadeh.

Evolusjonen er uforholdsmessig den menneskelige rumpa; våre kulturelle normer fulgte raskt etter. Vi ser på hverandres rumpe med lyst, avsky og skyldig fascinasjon. Vi krymper dem, vi skulpturerer dem; vi seksualiserer dem. OSS rap om dem med forlate. Til gjengjeld gjør de det mye lettere å løpe, men mye vanskeligere å holde bakendene rene. Anusen vår er en sau kledd i noen virkelig fantastiske ulvsklær, og vi klarer bare ikke.

Kanskje det er en del av grunnen til at mennesker ofte skammer seg over rumpa og i tillegg så mange andre. Vi valgte til og med ekstrem som en eufemisme for år i uformell samtale. Glutene er ikke år, men de dekker dem, fysisk og kanskje billedlig. De tilslører tanken om at fordøyelsessiden vår har vært fantastisk fra begynnelsen. Det åpnet den evolusjonære banen til våre forfedre og gjorde vår egen eksistens mulig. Kanskje det er på tide at vi lager oss som en perlefisk og blir komfortable med det som er mellom kinnene.