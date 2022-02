Hvor kommer tabellen som Putin og Macron diskuterte fra? Overraskende kamp mellom to møbelprodusenter

Hvis mennesket bruker språket for å snakke, sier den som ikke snakker ofte mye. En sann metafor for spenningene som oppsto under forhandlingene om Ukraina var den direkte, livlige konfrontasjonen mellom Emmanuel Macron og Vladimir Putin, sittende på hver side av et langt hvitt bord. Andre møter, inkludert den tyske forbundskansleren Olaf Scholes, fant sted rundt bordet.

Denne gangen befinner bordet seg nå i sentrum av andre spenninger, denne gangen mot to møbelprodusenter. En spanjol hevder å stå bak opprettelsen av det nå kjente fire meter lange bordet. En annen, italieneren, hevder å ha fått i oppdrag fra Kreml å forberede dumpebordet. En handelskrig raser nå mellom to individer som er leir i sine stillinger.

To motsatte versjoner

I et intervju med spansk radio tirsdag sa Vicente Zaragoza at han ikke var i tvil om at jobben var hans. Direktøren for et møbelselskap i nærheten av Valencia sa at han så «pulten hans» stå mellom Putin og Macron. “Vi laget store og vakre bord, men ser på bildene av dette bordet, er jeg stolt over å ha gjort noe nyttig som spanjol og valencier.” Ifølge ham var bordet laget av hvit alpebøk besatt med bladgull. Dessuten innrømmer han umiddelbart at den ikke er fri for feil, og bekrefter også at han har tatt vare på bildene for forbedring.

En uttalelse som fikk Renato Bologna til å hoppe inn i hodet på en familiemøbelbedrift med base i Como. “Hør her, dette er en historie jeg har hørt i noen dager, ærlig talt, jeg vet ikke hva jeg skal si fordi jeg gjorde dette arbeidet i 1995-1996 og bildene av bordet har blitt publisert som bøker. De fleste av de russiske språkene ble offisielt utgitt i 2000.” Tid Boris Jeltsin», legger italiensk til.

Ifølge ham er bordet laget av hardt ferskentre, lakkert med vannbasert maling og dekorert med gullblader. “Platen veier rundt 350 kg i seg selv,” sa han.

Altså italiensk eller spansk?

Så hvem har rett og hvem har feil? Det er vanskelig å si uten den offisielle bekreftelsen fra Kreml. Ifølge Renato Bologna er det ikke mulig for en spansk møbelprodusent å kopiere arbeidet hans. “Kanskje spanjolen laget en kopi som gikk et annet sted, hvem vet. Vi snakker om et bord, ikke et fly. Det kunne ha blitt kopiert av ham.”