Hvor mange reisende har reist inn i Norge uten vaksinekort siden endringen i reisereglene?

I følge tall oppnådd av radiostasjonen, kom mindre enn 100.000 mennesker inn i Norge i løpet av uken etter avslapping av dets reisregler og råd 5. juli uten bruk av noen form for vaksinasjonskort. P4.

Tallene kommer fra Generaldirektoratet for sivilforsvar og beredskap (DSP), som registrerer 96 000 mennesker, eller et gjennomsnitt på 13 813 mennesker som kommer inn i Norge om dagen.

De som ikke reiser med EU-vaksinasjonspass eller norsk sertifikat må registrere seg før de kommer inn i Norge.

Statistikken inkluderer norske statsborgere og utenlandske besøkende.

Foreløpig er innreise til Norge for reisende uten EU-vaksinekort eller norsk statsertifikat begrenset til innbyggere, borgere, borgere i “grønne land” og nær familie og partnere til borgere og borgere i EU / EA-land. Inkludert nær familie og partnere i Storbritannia og Norges purpurlistede land.

Hellas er et land med tilstrekkelig infeksjonsnivå for å tillate sikker innreise, og de lilla landene er noen få utvalgte, og Statens folkehelsetilsyn har valgt dem fra EUs tredjelandsliste over land som tillater innreise for familie og partnere .

Du kan lese mer om Norges Govt-klassifiseringslandssystem, porter og innreisebegrensninger Her.

Brukere av Norsk Govt Certificate og EU Health Pass er ikke inkludert i statistikken, ettersom de ikke trenger å registrere seg før de ankommer.

Mer enn halvparten av de som er registrert for å komme inn i Norge kommer fra nabolandet Sverige.

“Det har vært en ganske travel uke. Det begynte å slå forrige mandag, og det er i full fart siden. Vi har fire ganger flere mennesker i forrige uke enn vi gjorde i forrige uker,” sa Jostin Stay, testleder ved Swainsund-krysset. P4.

Flertallet av nordmenn som drar til og fra Sverige Harritters, Eller grensehandleturer.

Horihandel, Eller grensehandel, veldig vanlig på Østlandet. Folk flytter til nabolandet Sverige, der prisene er lavere, butikkene har et bedre utvalg, og det er lavere avgift på alkohol.

I 2019, hvor er det siste året Harihandel Ikke berørt av epidemien, brukte nordmennene 16,6 milliarder kroner under shoppingturer på grensen Statistisk sentralbyrå.