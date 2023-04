Hvor mange undersjøiske kabler forbinder Belgia med resten av verden?

Det er 450 av dem som ligger på bunnen av havet. Et enkelt anker kan kutte det. Uten dem ville vi ikke kunne få informasjon, ringe, ta tog eller fly, surfe på Internett… Undersjøiske kabler er et nøkkelspørsmål for stater og borgere, og de har vært under mistanke for spionasje noen gang. siden varsleren Edward Snowdens avsløringer. Utforsker de geostrategiske spørsmålene til disse transkontinentale nettverkene med Camille Morel, jurist og forsker i internasjonale relasjoner, gjest på Premiere denne helgen.

i sin bok Sjøkabler, problemstillinger og perspektiver i det tjueførste århundreOg Camille Morel Tryller umiddelbart Forbindelsen mellom cUndervannskabler og demokrati : «De er bærere av informasjon og kommunikasjon og dermed sendere av internasjonale data. Med denne globale tilkoblingen er tilgang til internasjonal båndbredde et nødvendig verktøy for økonomisk og sosial utvikling av et territorium. I tillegg er tilgang til informasjon knyttet til demokrati, essensielt til mange menneskerettigheter som tilgang til nyheter og uttrykk for menneskerettighetskrav.

de Satellitter Kan de erstatte disse kablene ? Når det gjelder bruksområder, er de noe utfyllende. Kabelinstallasjon er også rimeligere. Elon Musks Starlink-prosjekt koster 30 milliarder dollar, sammenlignet med 8 milliarder dollar i investeringer i sjøkabel mellom 2021 og 2024. Forskeren svarer.