Hvor mye koster det i gjennomsnitt å kjøpe et hus i Belgia? | Økonomi

Også i første halvdel av 2022 har median boligprisen i Belgia nådd 314666 EURen økning på 6,3 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2021. «Men tatt i betraktning inflasjonen som var 7,7 %, finner vi at gjennomsnittsprisen har gått ned i reelle termer. Og et annet interessant faktum: I første kvartal 2021 var det var Du må betale €316.001 for et hus, mens denne prisen var litt lavere (€31.719) i andre kvartal», fortsetter Renaud Gregoire.