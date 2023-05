Hvor mye koster en elbil sammenlignet med bensin- og dieselmotorer?

I følge data fra Cregs resultattavle, den føderale energiregulatoren, nådde strømkontrakter sitt pristak i oktober 2022. På det tidspunktet betalte en person rundt 69 cent per kilowattime for en ny strømkontrakt. Til denne prisen koster det å reise 100 km med elbil rundt tolv euro (medregnet forbruket på 17 kWh per 100 km).

Strømprisene har imidlertid falt kraftig siden den gang. Ifølge Creg-dashbordet har imidlertid strømprisen falt til rundt 48 cent per kWh i mars 2023. Med denne hastigheten er kostnaden for å reise med et elektrisk kjøretøy omtrent åtte euro (alltid med et forbruk på 17 kWh per 100 km).

Termisk forblir dyrere

Hva med bensin og diesel? Merk at kostnadene for fossilt brensel også steg på høyden av energikrisen. Imidlertid indikerer det omvendte skrallesystemet at huskene er mindre kraftige enn elektriske. Faktisk, når prisen på olje går opp, går særavgiften ned. Og når prisen per fat faller, går produksjonsavgiften opp.

Elbilen under 25.000 euro er allerede annonsert

Ifølge data levert av FPS Economy, svingte prisen for å reise 100 kilometer i en bensinbil mellom €10,8 og €12,1 i løpet av ett år (mellom andre kvartal 2022 og første kvartal 2023). For dieselmotorer var rekkevidden enda smalere: mellom 9,8 og 10,9 euro per 100 km.

For et elektrisk kjøretøy var forskjellene størst, ifølge data fra FPS Økonomi. Minimumsprisen for 100 kilometer var €5,1, mot €9,5 for maksimumsprisen.

Komprimert naturgass tok fyr

Det skal bemerkes at biler som bruker komprimert naturgass, CNG, har fått de største prisendringene. I følge data fra FPS Economy gikk vi opp til €17,6 for å dekke 100 km! Men i første kvartal 2023 falt vi tilbake til 11,2 euro.

Mykere skatter

Vær også oppmerksom på at avgifter for biler er mye mykere sammenlignet med elektriske. I Wallonia er registreringsavgiften € 61,50 og den årlige avgiften er € 92,93. Åpenbart kan disse avgiftene endres når flertallet av bilistene er utstyrt med elektriske kjøretøy.

Når det gjelder vedlikeholdskostnader, er det erklært billigere for en elbil. For ikke å nevne at holdbarheten deres bør være lengre enn deres termoelementer.