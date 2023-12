Hvor skal man investere i 2024? Ti spørsmål og ti eksperter for å hjelpe deg med å ta de riktige valgene

Det vi vet, og informasjon som kom direkte fra den amerikanske sentralbanken denne uken, er at prinsippet om å senke renten i USA ikke lenger er en illusjon. Nedgangen i amerikansk inflasjon har gjort at Fed-formannen er i stand til å vise optimisme om fremtiden til amerikansk økonomi. Fed forventes å kutte styringsrentene minst tre ganger neste år.

Investering: Hvordan bruke flere strategier samtidig for å redusere risiko

Det varierer for tiden mellom 5,25 % og 5,50 %, det høyeste nivået på 22 år. Dette ble bekreftet av Bill Papadakis, makroøkonomisk sjefstrateg i den sveitsiske banken Lombard Odier, i et notat utstedt torsdag: «Fed-styreleder Jerome Powell forsøkte ikke å gå mot dagens markedsforventninger om betydelige rentekutt neste år. Vi ser på det som et sterkt signal om at Fed er klar til å gå mot lavere renter raskere enn forventet.

En rekke viktige valgdatoer

Scenen er satt, og gir næring til en kjøpstrend på aksje- og obligasjonsverdier. Men vi bør ikke ta feil av optimismen. Faktisk vil stigende langsiktige renter forbli innflytelsesrike neste år, med en avtagende effekt på avanserte økonomier. Sterkt gjeldsatte selskaper og land vil måtte avstemme rentekostnader. Normaliseringen av priskonteksten som Jerome Powell nevnte torsdag, vil ikke skje om noen uker.

Endelig vil 2024 bli et år preget av en rekke store valgbegivenheter som sannsynligvis vil påvirke den økonomiske politikken til land med tungvekter i den globale økonomien.

Det er fortsatt usikkerhet, som alltid, men våre eksperter er kresne i disse tåketrendene som bør dukke opp i de kommende månedene.

Finn ut her hva 2024 har i vente for investorer: